Rosalía se ha pronunciado este jueves después de que Rauw Alejandro confirmara hace solo un día su ruptura después de más de tres años de relación. La cantante catalana ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales en el que pide respeto tras los últimos rumores que relacionan al puertorriqueño con otra mujer y lo acusan de infidelidad.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", ha escrito la catalana en sus redes sociales.

"Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", confirmó el intérprete de 'Todo de ti' este miércoles por la noche. "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", aclaró el artista. "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", finalizó el cantante en su escrito.

Marta López se sicnera

Como experta en infidelidades, Marta López parece tener claro que el motivo que podría haber llevado a Rosalía, una mujer enamorada, a romper su compromiso matrimonial de la noche a la mañana, puede ser una infidelidad. Pero Marta va más allá y habla de una infidelidad previa que ha contado en Ya es Mediodía. Resulta muy sospechoso que tan solo unos meses después de que Rauw Alejandro le pidiera matrimonio, la cantante de moda del momento haya roto su compromiso “Cuando te piden matrimonio y se rompe tan rápido, igual es que te pidieron matrimonio para solucionar algo que ya estaba mal, por experiencia propia”.

Y es que según ha contado, le habían preguntado que si alguna vez la habían pedido matrimonio “me lo han pedido como cuatro veces, me he casado una para que lo sepas”. Además, al comprobar que la cronología de la historia de amor de los cantantes no termina de concordar, en el plató han hablado de la posibilidad de que comiencen a lanzarse beef musicales o incluso, que el temazo ‘Despechá’ hable de ya de su ruptura.