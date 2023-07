Que la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro iba a traer cola lo sabía hasta el apuntador. Pero más que cola ha sido un tsunami. Desde que saltaron las primeras informaciones o rumores las reacciones no han parado de sucederse.

Rauw Alejandro ya ha confirmado que desde hace meses ya no sale con Rosalía. Pero, sin embargo, ha querido desmentir que haya sido por infidelidades o supuestas terceras personas ajenas a la pareja.

Sin embargo, las informaciones acerca de un supuesto amorío del cantante portorriqueño con otra mujer mientras mantenía su noviazgo con la superestrella española han resonado con fuerza. De hecho, se ha citado a una supuesta amante: la modelo colombiana Valeria Duque.

De hecho, Valeria Duque también ha reaccionado a los acontecimientos en las últimas horas, adoptando la misma estrategia que Rauw Alejandro, que no es otra que negar la mayor. Asegura la colombiana que ella no tiene nada que ver con el cantante portorriqueño y que son "acusaciones falsas" que haya mantenido un "affaire" con "la persona con la que me están vinculando".

La falsa amante de Rauw Alejandro

Pero, por el camino, todo el estruendo generado se ha llevado por delante a más personas. Ha habido una desconocida víctima del lío que se ha montado en redes. Y no es otra que otra Valeria, también llamada Valeria Duque. Pero esta es ingeniera industrial y especialista en gestión de proyectos, no modelo colombiana.

Yo creo qué hay gente que cree que yo soy la Valeria que le quito el marido a la Rosalia… tengo una cantidad de solicitudes Dios pic.twitter.com/8wOHKtwKxc — VALERIA (@Valeriaduquer31) 26 de julio de 2023

"Yo creo que hay gente que cree que yo soy la Valeria que le quitó el marido a la Rosalía… Tengo una cantidad de solicitudes... ¡Dios!", ha afirmado la Valeria Duque que nada tiene que ver con este embrollo, pero que se ha visto salpicada. Ha compartido, además, la cola de solicitudes de amistad que tiene en las redes sociales.

La Valeria Duque ingeniera bromea además con lo sucedido, hablando de posibles "ideas de negocio" con lo que le ha ocurrido o asegurando que ya está "un poquito más cerca de ser famosa". "¡Mamá! Soy famosa", ha exclamado a través de X (la antigua Twitter).