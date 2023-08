Adara Molinero sigue con su vida familiar tras el final de Supervivientes. Y su vida familia incluye ahora, además de a su hijo, a Bosco Martínez-Bordíú, con quien parece que, pese a todo tipo de rumores, ha afianzado una relación de pareja tras conocerse en el reality de Telecinco. Pero, al parecer, Adara ha conocido también a otra persona que le ha marcado. "Hemos pasado un buen rato", ha asegurado.

La famosa concursante de realities, quien también destacase en su participación en Gran Hermano, se ha ganado con los años una legión de seguidores que están muy pendientes de todo lo que hace, escribe y publica. Es por eso que ha hecho un llamamiento en sus redes sociales para encontrar a alguien especial que conoció y con quien quiere, al parecer, mantener una relación por más tiempo.

La fama de Adara y su última participación en Supervivientes

Adara Molinero se convirtió en la finalista de la última edición de Supervivientes. Llegó hasta el último paso del concurso, donde únicamente pudo desbancarla Bosco, con quien ha acabado manteniendo una relación que supuestamente llega hasta estos días.

La llamada desesperada de Adara

Adara ha conocido a una persona que le ha marcado. Y así lo ha reconocido en sus redes sociales, con un mensaje haciendo una llamada un tanto desesperada para intentar localizar a esa persona, con la que le gustaría mantener una relación más allá de su primer encuentro.

Así lo ha explicado: "Hoy he llevado a mi hijo a las bolas y he conocido a una chica encantadora que tenía 3 niños. Nos hemos pasado un buen rato hablando. Me ha dejado su número móvil y lo he guardado sin el último número. No tengo manera de encontrarla... Ojalá vea esto y me escriba".

Con el impacto y la cantidad de seguidores que tiene Adara Molinero en redes, seguramente pueda dar con esa persona con la que ha tenido un buen flechazo de amistad.