Telecinco emitió la tercera gala de 'Got Talent'. Una pareja estadounidense que fusiona dos disciplinas tan dispares como el lanzamiento de cuchillos y la ópera; una orquesta viguesa que fabrica sus propios instrumentos; una pareja de baile que aprovecha su actuación para comprometerse en matrimonio; y un grupo de baile francés que dedica su espectacular actuación al mítico Joker de Batman, han sido algunos de los artistas que competirán en una noche en la que Risto ha tenido que ser atendido por el médico tras el fuerte choque de mano que le propicia un concursante y en la que el jurado otorgará su Pase de Oro conRjunto.

Peter y Anny han llegado desde Gran Canaria hasta al teatro más famoso de la televisión para, según sus propias palabras, ‘’hacer algo que no se ha visto en ‘Got Talent España’’, algo denominado ‘la cuna rusa’.

Con su número, el dúo pretende sorprender tanto al jurado como al público y esperan que el programa sea un trampolín para dedicarse a lo que más les gusta. Nada más empezar su actuación, Peter y Anny han provocado el asombro de todos.

Sin poder cerrar la boca y con los ojos como platos, los espectadores no han podido apartar la mirada del número dominado por una mezcla de fuerza y equilibrio junto con peligrosas acrobacias que parecían imposibles.

Una vez finalizado el número, Peter ha querido darle las gracias al jurado con tan mala suerte que, su efusividad a la hora de chocarle la mano a Risto, le ha jugado una mala pasada al miembro del jurado.

‘’¡Me ha roto la mano!’’, gritaba Risto mientras se llevaba la mano izquierda a su mano derecha. Con una mueca de dolor en su cara, Risto ha continuado quejándose del dolor y el servicio médico del programa ha tenido que entrar para atenderle de inmediato.

Por suerte, al miembro del jurado no le ha ocurrido nada preocupante y, entre risas, lo ha comentado con el resto de sus compañeros: ‘’¡Casi me saca el brazo!’’.

Paula Echevarría ha sido la primera en pronunciarse: ‘’Yo la verdad es que nunca había visto nada así, me habéis hecho pasar miedo, pero del miedo que mola. Lo que más me ha impactado es que el sonido de los cuerpos se oye cuando le coges y me ha impactado muchísimo’’.

Por su parte, Risto Mejide les ha agradecido el llevar una disciplina nueva al concurso, pero ha admitido ver ‘’poca variabilidad’’ y, pese a valorar muy positivamente su técnica, ha afirmado que el espectáculo no le ha parecido ‘’espectacular’’.

A Flo la actuación le ha parecido ‘’impresionante’’ y, ha destacado su coordinación y complicidad, pero debido a la inquietud que le ha provocado el número, ha decidido dar un no al dúo. Finalmente, Paula, Edurne y Risto han decidido darles tres síes.