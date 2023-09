No parece estar contenta la audiencia de "Cuentos Chinos" con las decisiones que está tomando su dirección. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez, que no termina de remontar en las tablas de audiencias, ha anunciado quién será su próxima invitada para el inicio de esta semana. La elección no ha gustado a un sector de la audiecia. "En 'El Hormiguero', Maxi Iglesias; vosotros, una casposa hija de", censuran.

"Cuentos Chinos" es la nueva aventura televisiva de Jorge Javier Vázquez tras el fin de "Sálvame". Es, también, el primer gran proyecto de la productora "La fábrica de la tele" desde entonces. Si bien, el programa no ha terminado de cuajar. Su principal competidor "El hormiguero", sigue liderando las tablas de audiencia como uno de los programas más vistos del día, mientras el proyecto de Telecinco no llega ni a la mitad de telespectadores. Por una parte estaba claro que "Cuentos Chinos" iba a tener muy difícil competir con Pablo Motos, pues el programa de las hormigas lleva años siendo uno de los más vistos a diario en la pequeña pantalla. Pese a ello, desde "La fábrica de la tele" optaron por una agresiva y atrevida campaña de promoción antes del estreno, en la que, entre otras cosas, bromeaban simulando matar una hormiga. Este tipo de campañas no parecieron gustar al equipo de Pablo Motos. De hecho, uno de sus guionistas, que también interpreta a una de las hormigas, les dejó un recado en Twitter hace unos días. "¿El surimi a qué contenedor va?", escribió, en clara alusión al programa de Jorge Javier y sus pobres cifras. Esta semana Jorge Javier Vázquez inicia su programación con dos invitados: Isa Pantoja y su marido, Ajraf Beno. Si bien, aunque el ex de "Supervivientes" gozó de gran notoriedad durante la emisión del "reality", la elección no parece haber gustado a un sector de la audiencia, que no duda en criticarlo. "En 'El Hormiguero', Maxi Iglesias; vosotros, una casposa más hija de", "a mí no me verás", "dos premios Nobel", criticaron abiertamente a través de Twitter varios usuarios. Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, también hubo quien aplaudió la decidión. "Ahí estaremos", "qué ganas".