Parece que las cosas están en el peor momento posible entre Isaac y Lucía. La que fuera una de las parejas sorpresa de La Isla de las Tentaciones se encuentra en plena batalla pública, con una hija en medio.

Lucía Sánchez fue conocida por acudir a la tercera edición del junto a su pareja en aquel momento, Manuel, con el que rompió durante el programa. No quedó ahí la cosa; la exconcursante acabó viviendo una historia de amor fuera del programa con uno de los tentadores, Lobo.

El reality supo tocar la tecla indicada para convertirse en un fenómeno de masas que todo el mundo quería ver emitido. Después del éxito de sus primeras ediciones, salió La Última Tentación, un junte de parejas, ex parejas, nuevos amores y antiguos tentadores de las tres primeras temporadas.

En este también participó Lucía que acudió junto a Lobo, aunque en la casa también estuvo Manuel, que acabó forjando una amistad inconcebible con su expareja y tomó el papel de bueno mientras el público odiaba a Isaac, que fue infiel a Lucía en el programa. La pareja rompió, pero unos meses después anunciaron en directo que volvían a estar juntos.

Sin embargo, unos meses después Lucía anunciaba su embarazo por redes a través de su canal de mtmad. El hijo que esperaba era de Isaac, pero ellos dos ya no estaban juntos. Después de unos meses de idas y venidas, parece que la separación ya es definitiva y que el vínculo entre ambos se encuentra en un momento crítico.

Hace unos días Lucía lanzaba a través de un directo un dardo a Isaac que el padre de su hija no se tomó nada bien. Después de salir públicamente a decir que hacía oídos sordos de las críticas, "Lobo" no ha podido más y ha terminado estallando.

Todo empezó cuando un seguidor le dijo a Lucía que había mucha distancia entre Sevilla y Barcelona -ciudad en la que vive el padre de la niña-, a lo que ella contestó en seguida: "Yo te aseguro a ti que si mi hija estuviera en Barcelona yo estaría en Barcelona. Estoy donde esté mi hija". La cosa no quedó ahí. "Estoy un poco harta. Puedo sacar pruebas de que le pido que venga a ver a la niña. Así que es mentira, nadie le prohíbe ver a la niña. Es mentira. Lleva tres semanas sin aparecer", afirmó la ex de La Isla de las Tentaciones después de que Isaac insinuara que no le dejaba ver a su hija siempre que quisiera.

La respuesta del que fuera tentador no tardó en llegar y después de mandar mensajes de indiferencia ha terminado rompiendo a llorar ante la cámara.

"Estoy hasta las pelotas de escuchar tonterías", comenzó expresando un Lobo visiblemente derrotado. Y es que al parecer los motivos por los que ha tenido que volver a Barcelona son de peso: "Solo lo voy a decir una vez porque no quería que se supiera. Si estoy en Barcelona es porque a mi padre le han operado y le han quitado un cáncer, entonces es normal que quiera pasar tiempo con él".