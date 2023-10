Cristina Pedroche se enfrenta cada día a un nuevo reto como madre. Desde hace meses se encuentra en una etapa de altibajos, donde la felicidad de compartir su vida con su hija Laia se entremezcla con todos sus miedos por hacerlo bien y que su bebé esté sana y feliz. Desde su nacimiento, ha tratado de separarse de ella lo menos posible, pero ha llegado el momento de volver al trabajo. Lo ha hecho de forma progresiva y con mucho dolor por tener que estar lejos de su bebé. El primer día de trabajo en horario normal ha sido un auténtico suplicio para ella, tal como ha contado a sus seguidores en redes sociales. "Intenté que no se me notara nada pero fue una tarde dura para mí. Sé que soy una afortunada porque amo mi trabajo, pero eso no quita que ayer me doliera el alma", ha dicho.

Desde que ha sido mamá no ha ocultado sus miedos como madre, por ejemplo, a la hora de salir a calle. Tampoco ha tenido ningún reparo en mostrarse molesta y desconcertada con el tema de la lactancia materna. También mostró sus logros con relación a los progresos con su físico. Esta última hazaña le costó cara porque le llovieron las críticas por dar "una imagen irreal" del postaparto. Con todo, Crisitina Pedroche sigue adelante y trata de aprender cada día sobre la experiencia de la maternidad. El primer día de trabajo es una experiencia complicada para muchas mamás. Así lo ha explicado Pedroche: "Nunca me había separado tantas horas. Mi mayor miedo era que tuviera hambre y que no quisiera que le diera de comer mi madre, no sé. Yo lo dejé todo preparado, mi leche en el congelador, jeringa (porque quiero que sea la primera opción jeringa-dedo) y biberón por si acaso, pero nada fue necesario. Todo fue mucho más fácil de lo que mi cabeza me decía". Tras la primera jornada superada, la colaboradora salió corriendo del programa para llegar cuanto antes a su casa. "Salí con ansiedad", confiesa. "Cuando volví a casa me estaba esperando tan tranquila. Le di teta y comió con normalidad", concluye. Pese a que la presentadora de Password recibe muchas críticas en cada una de sus publicaciones, hay muchas otras mujeres que le agradecen que comparta su experiencia y muestra sus inquietudes porque son muchas las personas que se sienten como ella. "Cuando la gente entienda que los problemas mentales (incluyendo miedos irracionales, ansiedad, depresión etc…) no son cuestión de dinero, igual las cosas sean diferentes. Sus miedos son como los de cualquier otra persona", comentan. Otras la animan: "Poco a poco. Lo estás haciendo genial". View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)