"Parecía que lo tenía controlado pero no", confiesa Cristina Pedroche a sus seguidores. La colaboradora de televisión acaba de ser mamá y ha querido dar pecho a su hija con el chef Dabiz Muñoz. Sin embargo, el camino está siendo difícil. La madrileña no quiere mentir a nadie y desde que se quedó embarazada habla sin tapujos de todo lo relacionado con la maternidad. Hace unos días mostró cómo se encontraba su cuerpo tras el parto y ahora ha querido dejar claro que la lactancia no está siendo un camino de rosas

"Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", explica. "Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...", continúa. Finalmente, continúa con la lactancia tras el duro bache por el que pasó. "He necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal", aclara.

"Y si no lo consigues Cristina, no pasa nada", le recuerdan sus seguidoras. Muchas de las mamás que la siguen están compartiendo con ella sus experiencias para hacerle entender que todo lo que le pasa forma parte de un proceso y que cada mujer es un mundo. Hay quien le recuerda que dar el biberón también es una opción y no por eso deja der ser "buena madre".

"No estás sola", le recuerdan otras mujeres.