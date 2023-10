Ya han pasado horas de la boda de Isa P y Asraf y la polémica está servida. La boda fue totalmente aislada, sin móviles ni cámaras externas, para evitar filtraciones que pudieran reventar la exclusiva que está listaque llegue mañana a los quioscos. Numerosos rostros conocidos de nuestro país no han querido perderse la boda y han acompañado a los novios, dándoles ese calor y cariño que no han encontrado en los familiares más cercanos de la colaboradora.

Entre ellos, hemos podido ver a compañeros de programa de Isa, como Marisa Martín Blázquez, Pepe del Real, Leticia Requejo, Lydia Lozano o Carmen Borrego... que no han querido perderse este enlace y se han mostrado de lo más felices por este momentazo para la influencer.

Además, también hemos visto a Mónica Hoyos, uno de los rostros que más ha llamado la atención en el enlace porque durante su participación en 'Supervivientes' tuvo multitud de desencuentros con Isabel Pantoja.

Rosa Valenty llegaba asegurando que "me daría mucha alegría" que Isabel fuese al enlace porque "todos tenemos se decía 'el que tire la primera piedra' no sé, creo que sería una alegría muy grande". Además, le mandaba un beso a la cantante: "Sí, un beso muy grande y decirla que bueno, que estamos aquí personas que queremos a la hija, al hijo y a ella en especial".

La actriz se alegraba mucho de poder ser testigo de la unión de la pareja: "contenta de estar en la boda de los dos y bueno, mandándole un beso a su madre muy grande de mi parte porque yo le tengo cariño a toda la familia" y confesaba que la celebración será como Isa quería: "Yo creo que va a ser como ella quiere: ella quiere una boda de gente, amable, simpática para pasarlo bien y ya está".

También hemos visto a Raúl Castillo, que aseguraba que Isa Pi y Asraf están muy felices de poder celebrar su amor con sus amigos y familiares: "Felices". Aunque no ha podido hablar hoy con ellos, les deseaba mucha felicidad: "No, ayer, ayer... Mucha felicidad".

Por su parte, Alexia Rivas confirmaba que Isa "está muy feliz, muy contenta" horas antes de la celebración de su boda con Asraf y dejaba claro que no creía que fuera a haber una sorpresa por parte de los Pantoja a última hora: "ojalá fuera así".

Un topo

Durante la tarde del sábado saltaba la bomba en 'Fiesta': Aneth había sido expulsada de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno por los miembros de seguridad. Nos lo contaba en exclusiva Marisa Martín Blázquez, una de las invitadas al evento.

"Tuvo la poca vergüenza de presentarse allí cuando se le había avisado de que no era bienvenida", apuntaba Marisa. La colaboradora de 'Fiesta' aseguraba que se vivió un momento muy desagradable cuando Isa se vio obligada a pedirle que abandonara el lugar: "Salió en manos de los miembros de seguridad".

Al parecer, Isa había descubierto hace tan solo unos días que Aneth era "la topa" del famoso grupo de WhatsApp de su despedida de soltera: "No es solo por el asunto del chat de WhatsApp, sino que llueve sobre mojado. Isa fue consciente de lo que Aneth hacía y le pidió que no acudiera a la boda, porque sin confianza no hay amistad".

Todo apunta a que Aneth hizo caso omiso a la petición de su amiga porque, en palabras de Alexia Rivas, "ya tenía el hotel pagado". Ahora, apenas 24 horas después de conocerse la noticia, Aneth se sienta en el plató de 'Fiesta' para contar su versión de lo sucedido y aclarar los motivos por los que decidió ir a la boda pese a, supuestamente, haber sido desinvitada.