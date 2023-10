Este domingo ha saltado por los aires una relación que se creía casi inquebrantable. Se trata de la influencer Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna, tal y como publica en exclusiva la revista Hola, asegurando que la ruptura "ha sido de mutuo acuerdo".

La verdad es que ninguno de los dos ha confirmado de momento la ruptura, pero en Socialité, el programa de corazón de Telecinco, han investigado un poco, descubriendo que ambos ya no se siguen en las redes sociales.

Y es que, como apunta, la ruptura en las redes sociales suele conllevar también la ruptura amorosa. Se trata, en caso de confirmarse, de una triste noticia, ya que la pareja se encontraba actualmente en su mejor momento profesional.

Escanes, tras haber roto con Risto Mejide, parecía haber recuperado su vida con mucho trabajo como influencer, además de un conocido podcast e, incluso, se lanzó a la aventura de ser presentadora con un reality para la televisión catalana. Y aunque durante los últimos meses ya ha habido muchos rumores, que al final la pareja ha desmentido, puede ser que esta vez sí que sea la definitiva.

Laura Escanes

En 2015, Laura Escanes dio inicio a su recorrido académico en el campo del periodismo, inscribiéndose en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, debido a las dificultades que surgieron al intentar conciliar sus estudios universitarios presenciales con su empleo, se vio obligada a abandonar esta etapa. Fue en el año 2018 que decidió retomar su educación, esta vez matriculándose en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para cursar el grado en comunicación, una carrera que engloba áreas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

El punto de partida en las redes sociales de Laura se remonta al año 2012, cuando, siguiendo la sugerencia de su padre, creó su perfil en Instagram con el propósito de compartir sus experiencias y aventuras de viaje. Desde aquel momento, su presencia en esta plataforma no hizo más que crecer, acumulando más de un millón de seguidores al cierre de 2019.

Laura Escanes incursionó en el mundo de la publicidad en 2015 al colaborar con la marca de joyas mallorquina Majorica en la campaña promocional denominada "Why Not". En 2016, la vimos desfilar en la 080 Barcelona Fashion Week, donde representó a la conocida marca Custo Barcelona. En el mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un momento especial en la vida de Laura, ya que fue invitada como distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue significativo para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, se alzó con el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Y finalmente, en el año 2023, se desveló que Laura Escanes asumirá el rol de presentadora en un programa de telerrealidad que se emitirá en la cadena TV3.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna, también conocido como Alvarito de Luna, nacido en Sevilla el 28 de septiembre de 1994, se destaca como un talentoso cantante y compositor dentro del género pop-rock en España. Su carrera musical dio sus primeros pasos cuando tenía tan solo 9 años, acompañado únicamente por su guitarra, brindando actuaciones en locales locales donde interpretó versiones de renombrados artistas del ámbito pop español, como Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, Melendi, entre otros.

En la actualidad, Álvaro de Luna ha superado la impresionante marca de 12,000 seguidores en la plataforma de streaming musical Spotify, y se encuentra a punto de alcanzar la asombrosa cifra de 1.3 millones de oyentes mensuales. De estos, 260,000 provienen de Madrid, 140,000 de Barcelona y el resto se distribuye en las provincias de Valencia, Sevilla y Bilbao. Su presencia en las redes sociales ha experimentado un crecimiento significativo desde su primera aparición en el programa "La Voz."

Álvaro de Luna se erige como un músico y cantante con una voz verdaderamente excepcional. Ha cultivado su talento desde temprana edad, demostrando una pasión desbordante que le ha permitido conectar en un corto período de tiempo con un numeroso grupo de seguidores. Además, ha recorrido toda España en exitosas giras musicales y ha logrado ser difundido en las principales emisoras de radio del país.