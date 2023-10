Laura Escanes no pudo faltar a la fiesta de cumpleaños de su amiga y colega de profesión Dulceida. La que fuera una de las primeras influencers de este país organizó otro año más una de las fiestas más sonadas en el mundo de los influencers con una temática que puso las redes al revés. Aida Domènec impuso un curioso dresscode: el pijama, y las figuras públicas más sonadas del país se dejaron ver fuera de sus atuendos arreglados para lucir sus engalanados trajes para dormir.

Escanes es una de las influencers favoritas en el panorama nacional y acumula 1,9 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram. Con años de trayectoria a su espalda, se ha consolidado como una figura muy respetada que, a pesar se trata de tener el mejor trato con la prensa, no puede evitar entrar de vez en cuando en el ojo del huracán del mundo mediático.

Los eventos y las galas son un must en la agenda de trabajo de Laura Escanes y no hay evento importante en el que no esté. Allí coincide con infinidad de colegas dentro de la profesión, entre los que destaca su relación con Dulceida. En aquel encuentro coincidieron también otras como Lola Lolita, Marta Lozano, Melyssa Pinto, Nagore Robles, Anabel Pantoja, Jedet, Sofía Suescun, Luc Loren y decenas de influencers y amigos más.

En su caso Laura Escanes acudió esta vez en solitario sin Álvaro de Luna a disfrutar de otro de los grandes eventos de Dulceida. Resulta que tampoco le disgustó la temática de la fiesta de este año y así se lo hizo saber a sus seguidores enseñándoles sus zapatillas. "Tengo una fiesta en pijama y zapatillas de estar por casa y me gusta", reveló.

La influencer se encuentra en un momento muy bonito de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Pese a no haber planes de boda por el momento, Escanes y de Luna protagonizan una de las parejas más queridas del mundo mediático -aunque esta situación ha generado algún que otro problema de gestión emocional a la influencer-. 2023 también ha sido su año de salto a la televisión como presentadora de un programa en TV3 llamado La Travessa.

Su personalidad ha permitido abrirle muchas puertas en el mundo de la comunicación y ya cuenta con un amplio repertorio de proyectos en distintos campos. Y es que Escanes se atreve con todo y parece mostrar con seguridad sus nuevos descubrimientos y aficiones. En esta ocasión, subió al escenario del local en el que Dulceida celebró ayer sus 34 años para demostrar cómo se desenvolvía en un campo más propio de su novio.

Escanes se atrevió a pinchar alguna que otra canción y se puso los cascos de dj para dejarse llevar al son de canciones como Copa Vacía.

Ojo, que también probó suerte con Aitana y Las Babys, aunque esta vez con la ayuda de su amigo Luc Loren, que só que ha hecho algún que otro trabajo como Dj. De todas maneras, parece que la influencer disfrutó de todo el encuentro y de un ambiente que pareció ser plenamente festivo y en el que no faltaron atuendos de lo más llamativos, anécdotas y sobre todo instantáneas para recordar lo vivido.