Raúl Castillo se dejó ver este viernes en el nuevo Teatro Capitol, en el estreno mundial del icónico musical BAILO, BAILO, dirigido por Federico Bellone y basado en la aclamada película 'EXPLOTA EXPLOTA' de Nacho Álvarez, inspirado en la vida de Raffaella Carrá. Allí pudimos hablar con él y, cómo no, hablamos del bautizo de la nieta de Ana Obregón, que será en diciembre.

El gran amigo de la actriz sorprendía al decir que no sabe si estará en el bautizo de Ana Sandra: "yo, esté o no esté en el bautizo da igual, para mí lo importante, siempre lo digo, es la peque tenga salud y que las dos estén bien" y es que al principio fue uno de los nombres que trascendieron como posible padrino de la pequeña.

Finalmente, él mismo nos aclaró que no será el padrino de la niña: "ehhhh yo no". Algo que tampoco llama la atención porque Ana confesaba hace unas semanas a Ana Rosa Quintana que la pequeña Ana Sandra tiene muchos primos y familiares que estarán pendiente de ella cuando ya no esté.

En esta ocasión, Ra acudía al evento sin la presencia de su amiga porque "está con la nena, encantada, en casita. Ha vuelto el color a su vida, la sonrisa, la alegría y es un motivo maravilloso para todos" y nos confesaba que la bebé "es una princesa, una muñeca, la niña más bonita del mundo".

Por otro lado, se mostraba rotundo cuando le preguntábamos si cree que Alessandro Lequio irá finalmente a conocer a su nieta: "Yo ahí no tengo nada que decir, corazón, las cosas de los demás, yo respeto a todo el mundo y son cosas que tampoco te puedo decir y no tengo nada que decir. Ellos se quieren muchísimo de siempre".

De esta manera, Ra aseguraba que apoya totalmente a su amiga en la decisión de darle tiempo a Lequio para que acuda a su casa a conocer a la hija del recordado Aless Lequio: "Ana es corazón, amor y claro que sí, me parece maravilloso".

Ana Obregón, muy calara con Ana Rosa Quitana

Ana Obregón asegura que ha vuelto a vivir desde el nacimiento de su nieta, Ana Sandra. Sin embargo, hay muchas personas que han criticado su decisión, ella se cuestiona qué madre no hubiera cumplido la última voluntad de su hijo y preguntaba a Ana Rosa Quintana si hubiera actuado igual que ella.

Ana Obregón nos contaba en ‘TardeAR’ que en apenas dos años ha tenido que decir adiós a su padre, a su madre y a su hijo. A la actriz se le rompía la voz diciéndolo y Ana Rosa intervenía apuntando que, además, lo de su hijo fue “insoportable” porque sufrió un proceso “terriblemente largo y doloroso”.

Tras el último adiós a Aless, Ana decidió cumplir la última voluntad de su hijo: ser padre y lo hizo a través de la maternidad subrogada en Miami. Sin embargo, muchas críticas se han alzado en su contra y la invitada se preguntaba: “Cuando mis hermanas me hablaban de las críticas, digo que me digan una sola madre en el mundo que no hubiera cumplido la última voluntad de un hijo”.

“¿Tú la cumplirías?”, preguntaba a Ana Rosa Quintana y la presentadora respondía: “Absolutamente”. Sin embargo, le recordaba que hay quien puede pensar que esto también ha sido un salvavidas para ella: “Que a mí me parece bien, también te lo digo”, apuntaba, pero la actriz negaba que esta haya sido su motivación.