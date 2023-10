La pequeña Ana Sandra ya tiene 7 meses y, por extraño que pueda parecer a algunos, 4 meses después de su llegada a España con su orgullosa abuela -y madre adoptiva- Ana Obregón, aunque todavía no conoce a su abuelo, Alessandro Lequio. Este viernes un equipo de Europa Press hablaba con Ana en exclusiva y nos confesaba que ya no quiere hablar más de su expareja tras tender le la mano para que visite a la pequeña Ana Sandra: "De verdad que ya no voy a hablar más de ese tema. Gracias". La actriz se dejaba ver llegando a Barcelona junto a su representante y amiga Susana Uribarri y se mostraba sorprendida con la presencia de la prensa: "Anda, pero bueno Me pongo las gafas porque a las 8 de la mañana... esto de una cámara a las 8 de la mañana es un poco mortal"