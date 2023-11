Desde que Ana Sandra llegó al mundo, el Instagram de Ana Obregón está llena de fotos de su nieta-hija, recuerdos a su hijo fallecido y otras estampas que denotan la alegría que ha recuperado con la pequeña. Sin embargo, las redes sociales de la bióloga, actriz y presentadora han dado un cambio radical durante los últimos días. ¿El motivo? El pacto de investidura de PSOE y Junts, con el que discrepa en gran medida, apoyando las protestas (que no los hechos violentos) que han tenido lugar en los últimos días.

Y es que la Obregón también se mete en política. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la presentadora alude a la multitudinaria manifestación organizada el pasado domingo por el PP en diferentes ciudades de España para protestar por el acuerdo de investidura y sus consecuencias.

Junto a una imagen de una de las manifestaciones plagada de banderas de España, la actriz se dirige directamente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que etiqueta en la publicación, asegurando que "España no te quiere, ni siquiera los verdaderos socialistas, podías aprender de Felipe González", en alusión a los crítico que está siendo el expresidente socialista con el acuerdo alcanzado con Junts.

También quiso destacar la presentadora que "aunque muchos famosos callen, yo no me voy a callar". Aunque Ana Obregón no es la única famosa que ha salido en los últimos días a criticar a Pedro Sánchez. Pablo Motos, presentador de El Hormiguero en Antena 3, lo hizo en directo en su programa; y lo mismo hizo Ana Rosa Quintana durante la emisión de su TardeAR en Telecinco, por citar algunos nombres.

Considera la Obregón que el presidente del Gobierno en funciones tiene miedo al resultado que saldría de convocarse elecciones y afirma, rotunda, que "mi España no se vende".

También, por si quedaba alguna duda del partido al que apoya la presentadora, o al menos a qué dirigentes políticos respalda, en la publicación de Instagram apunta que "soy de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso", políticos del PP a los que también etiqueta.

Figura polifacética

Ana Obregón, una figura polifacética en el mundo del entretenimiento español, inició su andadura cinematográfica en 1979, marcando el comienzo de una carrera en ascenso. Durante sus primeros años en la industria, participó en diversas películas de géneros variados, principalmente en destape y acción. Estas producciones se llevaron a cabo tanto en España como en otros países, como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre sus destacadas actuaciones se encuentran películas como "Tres mujeres de hoy", compartiendo escena con Norma Duval, y "Bolero" (1984), dirigida por John Derek y protagonizada por Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. La comedia erótica "Bolero" alcanzó un notable éxito en Estados Unidos, llegando al tercer puesto en la taquilla.

Tras su participación en varias películas, Ana Obregón decidió dar un giro en su carrera artística y se trasladó a Estados Unidos. En 1985, hizo una aparición en un episodio doble de la serie "El Equipo A". Sin embargo, su estancia en América no estuvo exenta de dificultades, ya que sufrió un robo en su casa y fue alojada temporalmente en la residencia de su amigo Julio Iglesias. Posteriormente, regresó a España y participó en la comedia "La vida alegre" (1987), dirigida por Fernando Colomo, y también trabajó en la película "La mirada del otro", dirigida por Vicente Aranda.

En la mitad de la década de 1980, Ana Obregón empezó a espaciar sus apariciones en el cine y se enfocó más en la televisión. Participó en programas como "Esta noche, Pedro" (1986), junto al cómico Pedro Ruiz, donde colaboró en parodias de informativos y trabajó con José Luis Coll. Además de su labor como actriz, Ana incursionó en la escritura de guiones y se involucró en la gestión de la empresa constructora de su familia.

Ana Obregón se convirtió en una figura destacada de la "prensa rosa", con especial atención a su relación con Alessandro Lecquio y sus controversias con la modelo italiana Antonia Dell’Atte, así como su relación posterior con el futbolista croata Davor Suker. También se vio envuelta en una polémica con Victoria Beckham durante su residencia en Madrid. Su "posado" de verano en la playa se convirtió en un evento esperado por sus seguidores. Con Lecquio, Ana tuvo un hijo llamado Álex, quien lamentablemente falleció en 2020 a causa de un sarcoma de Ewing.

¿Qué apostamos?

En el ámbito televisivo, Ana Obregón desempeñó un papel destacado como presentadora en programas como "¿Qué apostamos?" junto a Ramón García, que se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión española. Con García, grabaron incluso un álbum de estudio. Este éxito le abrió las puertas para presentar galas y programas especiales en Televisión Española, como "Yo fui a Eurovisión" (1998), "Gala TP de Oro" y el "Festival de Benidorm".

En 1994, Ana Obregón se convirtió en la presentadora de las campanadas de fin de año en TVE, una tradición que repetiría en varias ocasiones en años posteriores. También asumió un rol importante como guionista y protagonista en la serie de TVE "Ana y los 7" en 2002, donde interpretó el papel de una estríper. Esta serie fue un rotundo éxito de audiencia, sumando un total de 91 episodios en cinco temporadas y vendiendo los derechos para una versión en Portugal.

En septiembre de 2006, Ana Obregón presentó la serie "Ellas y el sexo débil," una versión española de la serie "Sexo en Nueva York", aunque no alcanzó el mismo éxito que sus proyectos anteriores.

Además de su participación en programas de televisión, Ana Obregón exploró otros terrenos, incluyendo su participación como concursante en el programa "¡Mira quién baila!" de TVE en 2008, y sus múltiples apariciones como invitada en diversos programas, tanto en España como en Estados Unidos. En 2012, presentó el programa "Reyes y estrellas" en TVE y continuó siendo una figura recurrente en programas de entrevistas y entretenimiento.

En 2019, Ana Obregón se unió como concursante al popular concurso "MasterChef Celebrity". También en 2019, ejerció como reportera en la Miami Fashion Week, entrevistando a numerosas celebridades durante el evento.

En 2020, Ana Obregón enfrentó una dolorosa tragedia cuando su hijo Álex falleció a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing. Este trágico evento conmovió a su familia y al público en general.

En 2022, se anunció que Ana Obregón volvería a presentar las Campanadas de TVE, un honor que compartió junto a Los Morancos. Su participación en esta icónica tradición de la televisión española se convirtió en un evento especial, especialmente en el contexto.