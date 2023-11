Lo seguidores de Isa Pantoja está muy preocupados por su estado de salud, sobre todo después de una de sus últimas publicaciones en redes sociales en la que indica que "estoy muy mal".

La hija de la tonadillera ha publicado un vídeo en el que utiliza un filtro para no mostrar su cara, algo que también hacen otras influencers en estos casos, señalando que se ha tirado en la cama todo el pasado fin de semana. También asegura que se ha preparado una cena ligera para poder dormir bien, con la esperanza de sentirse mucho mejor al día siguiente.

Rutina

Isa Pantoja ha retomado su rutina tras la reciente boda con Asraf Beno, y mientras cuentan los días para su ansiada luna de miel, durante la cual cumplirán el sueño de realizar un safari, la pareja persiste en sus quehaceres diarios, tratando de ignorar las polémicas que han empañado su "sí quiero".

A pesar de asegurar que la ausencia de su madre y de Kiko Rivera no afectaría a uno de sus días más felices, la llamativa melancolía de Isa, manifestada 72 horas después de la boda, sugiere lo contrario. La falta de noticias de Isabel Pantoja, quien ni siquiera la ha felicitado, parece haber afectado a la peruana, que mostró seriedad y enfado al recoger a su hijo Alberto en el colegio.

"Voy a por el niño, que hay niños y padres. No lo saques por favor, no voy a decir nada por favor", expresó Isa, con semblante cabizbajo, sin revelar si ha tenido noticias de la tonadillera o si lamenta no haber invitado a su madrina María del Monte, esperando la presencia de su madre en el enlace.

De manera contundente, Isa admitió que, a pesar de la ausencia de su madre, todo fue "perfecto", agradeciendo con una tímida sonrisa los elogios por su elegante vestido de novia. Sin embargo, guardó silencio ante las declaraciones de Irene Rosales, quien, a pesar de la falta de relación, les deseó lo mejor a ella y a Asraf.

La controversia persiste en torno a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, marcada por la notable ausencia de la madre de la novia. La ceremonia, celebrada el pasado viernes, ha desatado rumores y especulaciones debido a la ausencia de otros miembros de la familia Pantoja.

Por otro lado, Anabel Pantoja ha sorprendido al mantenerse en silencio sobre el gran día de su prima Isa. A pesar de las numerosas preguntas de la prensa y las incertidumbres en torno a la familia Pantoja, la influencer ha optado por guardar un hermético mutismo respecto a este evento tan especial.

La falta de detalles sobre la relación de Isa Pantoja con su madre y la ausencia de esta en la ceremonia, al igual que otros miembros de la familia, ha avivado especulaciones y teorías en las redes sociales. La enigmática actitud de Anabel Pantoja ha dejado a todos intrigados y ansiosos por conocer más detalles sobre lo sucedido.

Hasta el momento, tanto Isa Pantoja como Asraf Beno han optado por el silencio en redes sociales y medios de comunicación, reservando cualquier exclusiva que hayan protagonizado para una revista.