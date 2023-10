Isa Pantoja retoma su rutina tras su boda con Asraf Beno y, contando los días para irse de luna de miel con su flamante marido -cumplirán un sueño haciendo un safari durante su viaje de novios- la pareja continúa con sus quehaceres diarios intentando hacer oídos sordos a las polémicas que han enturbiado su 'sí quiero'.

Y es que a pesar de que aseguró que ni la ausencia de su madre ni de Kiko Rivera iban a ensombrecer uno de sus días más felices, la llamativa tristeza de Isa 72 horas después de su boda, en su reaparición con su flamante marido, insinúa lo contrario. La falta de noticias de Isabel Pantoja -que ni siquiera la ha llamado para darle la enhorabuena- parece que ha pasado factura a la peruana, que se ha dejado ver de lo más seria y enfadada a su llegada al colegio para recoger a su hijo Alberto.

"Voy a por el niño, que hay niños y padres. No lo saques por favor, no voy a decir nada por favor" ha apuntado cabizbaja, sin revelar si ha tenido noticias de la tonadillera o si se arrepiente de no haber invitado a su madrina María del Monte porque tenía la esperanza de que finalmente su madre asistiría a su enlace.

Tajante, Isa se ha limitado a confesar que a pesar de la ausencia de la artista "todo" fue "perfecto", agradeciendo con una tímida sonrisa los piropos por su elegante vestido de novia, de corte clásico y manga larga. Sin embargo, la hermana de Kiko ha dado la callada por respuesta a las declaraciones de Irene Rosales en las que, a pesar de su nula relación, no ha dudado en desearles lo mejor a ella y a Asraf.

La respuesta de Isabel Pantoja

La polémica continúa en torno a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, ya que la ausencia de la madre de la novia quedará marcada para siempre. La ceremonia, que tuvo lugar el pasado viernes, ha generado múltiples rumores y especulaciones debido a la ausencia de otros miembros de la familia Pantoja.

Por su parte, Anabel Pantoja ha sorprendido a todos al evitar hacer declaraciones sobre el gran día de su prima Isa. A pesar de las numerosas preguntas de la prensa y de las dudas que giran en torno a la familia Pantoja, la influencer ha optado por mantener un muro de silencio en relación a este evento tan especial.

La falta de detalles sobre la relación de Isa Pantoja con su madre y su ausencia en la ceremonia -al igual que la de otros miembros de la familia- han alimentado aún más las especulaciones y teorías en las redes sociales. La enigmática actitud de Anabel Pantoja ha dejado una vez más a todos intrigados y ansiosos por conocer más detalles sobre lo sucedido.

Hasta el momento, tanto Isa Pantoja como Asraf Beno han guardado silencio en las redes sociales y en los medios de comunicación, sin contar con la exclusiva con la que han protagonizado una revista.