Ahora que el otoño se ha instalado y el invierno ya asoma, hay que extremar la precaución al volante. Las bajadas de temperaturas, la lluvia o incluso la nieve puede complicar la circulación y dificultar los viajes por carretera,

Por todo ello, es fundamental llevar el coche en perfectas condiciones y con todos los indicativos en perfecto estado. Conducir con luces fundidas o usándolas mal nos puede salir caro y puede suponer, además, un riesgo para nosotros , otros conductores y las personas que nos acompañan.

Multa por usar mal las luces antiniebla

Según las cifras de la Dirección General de Tráfico durante el pasado año 2022 el 34% de los fallecidos en siniestros que se produjeron en la carretera tuvieron lugar en horas en las que apenas había luz (entre las 20:00 horas y las 07:00 horas). Por ello, es importante recalcar el papel que tienen las luces de los vehículos de cara a tu propia seguridad.

Garantizar que el sistema de alumbrado de tu coche funciona como debería es un punto a favor de que puedas circular más seguro en la carretera, especialmente en invierno, cuando las horas de luz que tiene el día disminuyen notablemente. Para ello, es recomendable que, si por ejemplo tienes un coche con lámparas halógenas, siempre lleves un pequeño kit con bombillas de repuesto para sustituirlas en caso de que se fundan.

Luces fundidas

Además, llevar las luces de tu coche fundidas o sin funcionar correctamente no es solo peligroso de cara a la conducción, sino también de cara a tu bolsillo. Según lo que establece la Ley de Seguridad Vial los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, sin excepciones.

En caso de que tus luces no funcionen como deberían o que acaben de fundirse, la Guardia Civil podría multarte si detiene tu vehículo. Aunque no conlleva pérdida de puntos, son 200 euros los que tendrías que pagar, por lo que es recomendable que con la llegada del invierno le eches un vistazo a las luces del coche para revisar que funcionan como deben.

Las luces antiniebla suelen utilizarse en ocasiones en las que la visibilidad es muy baja, pero no necesariamente han de utilizarse únicamente cuando hay niebla, sino que también puedes encenderlas en otras condiciones.

No obstante, debes tener cuidado con estas luces, porque no llevarlas puestas cuando es necesario y viceversa puede hacer que te pongan una multa de 200 euros, aunque no pierdas puntos

La DGT explica que la "mayoría de accidentes de tráfico con fallecidos a causa de la niebla se producen por un fallo humano que casi siempre tiene que ver con un frenazo imprevisto e inne­cesario, con parar en el arcén sin la conveniente señalización o con no respetar una mayor distancia de seguridad. Sin duda, esta últi­ma es la norma que antes debe­mos adoptar y adaptarla al mayor o menor espesor de la niebla y a la visibilidad resultante". Además, : "pararse en el arcén en días de niebla cerrada puede que sea una de las peores ideas por el peligro que entraña. De hecho, detenerse en el arcén no es recomendable ni siquie­ra un día de sol. Nuestra reco­mendación es que incluso si un pinchazo es la causa de nuestro intento de parada, y si hay niebla cerrada, debería seguir rodan­do despacio hasta una salida o un área de servicio. Si el coche se detiene por una avería y no hay más remedio que parar, que los ocupantes salgan del coche y se sitúen al otro lado del guarda­rraíl y señalice la detención debi­damente y a una distancia mayor de lo normal".