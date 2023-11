“Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero…” con esta frase Pablo Motos introduce cada noche al invitado de su programa en Antena 3. Invitados de todo tipo, desde músicos y actores que acuden a promocionar sus trabajos, hasta políticos.

Dado el actual momento político que vivimos, el invitado que Pablo Motos tuvo esta semana no iba a dejar a nadie indiferente, sobre todo por la “guerra” que parece haber entre el antiguo y el nuevo PSOE.

En esta ocasión, el invitado de Pablo Motos era Alfonso Guerra, que acudía a El Hormiguero para presentar su último libro “La rosa y las espinas”, además de hablar sobre el actual momento político.

Pero lo que nadie se esperaba es que el tema del que todo el mundo habla tras la entrevista no es la crítica a la amnistía acordada por los socialistas sino por unas desafortunadas declaraciones sobre los enanos y los homosexuales. "A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", afirmó el político. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no", comentó.

Pablo Motos no se quedó callado y aportó su granito de arena a las palabras de Guerra: "Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí",apuntó el presentador.

Arden las redes

Unos comentarios que hicieron arder las redes, sobre todo en X (la antigua Twitter). Entre las reacciones más destacadas está la del escritor Bob Pop, que habla sobre el motivo por el que el programa de Pablo Motos se llama El Hormiguero.

Lo llaman EL HORMIGUERO porque es un agujero negro donde se refugian insectos cuyos ojos son adecuados para detectar movimiento, pero no ofrecen una gran resolución. — Bob Pop (@BobPopVeTV) 23 de noviembre de 2023

