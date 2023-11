Hace unas semanas, Marta Riesco sorprendía a sus seguidores en redes sociales contando que estaba reflexionando sobre congelar o no sus óvulos para poder llevar a cabo su sueño de ser madre más adelante y no tener problemas. Ahora, Europa Press ha podido hablar con ella y nos ha desvelado cómo lleva este proceso.

Ilusionada, la influencer nos comentaba que "lo de congelarme los óvulos es que no me queda otra que hacerlo ya, este año, así que espero hacerlo antes de que acabe el año, bueno antes de que yo cumpla los 37 que los cumplo el 5 de abril" porque "si no ya no me dejan".

La periodista nos desvelaba que no tiene pareja formal y que se lo está pasando muy bien en esta nueva etapa de su vida, en la que por fin la volvemos a ver sonreír después de los meses de sufrimiento que vivió en el pasado: "Estoy teniendo mucha suerte porque me lo estoy pasando súper bien y con todos he tenido buen recuerdo... Me distraigo que es súper importante, y sobre todo me hacen sonreír, que es fundamental".

En lo referente al ámbito laboral, Riesco nos explicaba que está volcada en las redes sociales "a tope y veremos a ver qué pasa después del juicio, espero volver a la tele, me encantaría" y, además, dejaba claro que "confío ciegamente en la justicia y estoy preparada para lo que tenga que pasar, tengo muchas ganas de que llegue ese momento porque creo fue una situación muy injusta lo que ocurrió y ojalá se resuelva, y ojalá por supuesto sobre todo que mi profesionalidad no quede en duda nunca".

Marta asistía hace unos días al estreno de 'La ley del mar' y tiraba de ironía para explicar cómo sobreviviría nueve días en un pesquero de 50 metros: "Estaría todo el día cantando para distraer la mente y la verdad es que sería bastante difícil sin comer porque me encanta comer, y sin las redes sociales porque también soy un poco adictilla a las redes sociales".

Mensaje a Kiko Hernández

Riesco se ha sincerado con sus seguidores y en una de sus stories ha confesado que en el evento se encontró con nada más y nada menos que Kiko Hernández, una de las voces más críticas de Sálvame contra la reportera cuando mantenía su relación con Antonio David Flores. En el vídeo se ve a Kiko Hernández mirando a la cámara de Riesco mientras ella sube a sus stories. "Siendo sincera, no sabía cómo gestionar la situación . Estaba sola. Han pasado muchas cosas en la vida de los dos, ninguno de los dos estamos de Telecinco. La cosa se desbordó y me consta que hay coas con las que muchos de ellos no están satisfechos, me hicieron cosas muy chungas, pero al final la vida, el tiempo pas ay hay que saber perdonar, perdonarte y seguir hacia delantre Con la cual yo miré, él miró y el me dijo "Hola Marta". Nos saludamos y estaba su marido con él y me lo presentó. No pasó nada y no hubo nada más", comentaba. "Estoy orgulloso porqué yo sí sé diferenciar la pareja de una persona que me ha hecho daño. Fran no me había hecho daño pero él sí. En su caso, ellos tenían algo en contra de una persona peor no contra mí y pagué los platos de una situación muy dura... No vamos a ser amigos, pero sí que tengo que decir que hubo gente en esa fiesta que ha trabajado conmigo que no vino a saludarme y él se vino".