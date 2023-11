En medio de la reciente controversia que rodea al reconocido cantante Bertín Osborne por su próxima paternidad - prevista para el próximo 31 de de diciembre -, su hija Alejandra Osborne ha salido en su defensa, desmintiendo diferentes acusaciones y haciendo alusión a una versión diferente de los hechos.

"Mi padre es más bueno que el pan, es un tío súper trabajador", ha expresado Alejandra, asegurando que "ha conseguido todo en la vida por él mismo" y que "nadie le ha dado nada". No ha dudado en mostrar su apoyo al presentador y defenderlo ante todos: "Él siempre está ahí, siempre ayuda a todo el mundo. Es una persona que nunca ha escuchado decir nada malo de nadie, jamás. Mi padre, nunca."

La hija de Bertín Osborne también ha cuestionado la única versión que ha salido a la luz hasta ahora, refiriéndose a las declaraciones de Gabriela Guillén, señalando: "A ver, es que a lo mejor las cosas no son tal y como se han contado y ahí lo dejo, no sé. Es que las cosas... aquí solo habla una persona, ¿no? Sí, es que solo tenéis una versión".

Respecto a las recientes noticias sobre las nuevas amistades y posibles amantes de su padre, Alejandra comenta: "Pues mira, yo te digo que lo de las nuevas amigas me he enterado ahora, porque yo realmente no veo la televisión y no me entero de nada. Pues es que yo, mira, estuve con él el jueves pasado comiendo en su casa y está muy bien, él está tranquilo".

Sobre las especulaciones sobre su futuro hermano, Alejandra afirma: "Yo no he hablado exactamente de qué quiere hacer él porque eso es una cosa que tiene que decidir él y yo creo que ya lo ha dicho. Él no se va a despreocupar. Él ha dicho que se hará las pruebas de paternidad y si fuera suyo, que él no se va a quitar de en medio."

Además, no ha dudado en acabar con la idea de que su padre se haya refugiado en casa, explicando: "Mi padre nunca ha sido mucho de salir. A él le encanta el campo y cuando está en su casa nadie lo saca. Él siempre invita a que vaya la gente. Él a lo mejor sale a cenar un día, a una venta al lado del campo, tampoco te creas que mi padre sale nada, de hecho, no sale nada. Se va a la cama a las nueve y media de la noche, y cuando estamos allí con él es como papá, espérate."