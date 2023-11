Sofía Cristo no puede más. Muy afectada por las demoledoras declaraciones de su hermano Ángel Cristo Jr en contra de su madre -de las que nos queda por descubrir una parte, que veremos este viernes en '¡De viernes!'- la Dj no entiende que la sombra del montaje y de las filtraciones planee sobre ellas en este delicado trance familiar.

Y es que son muchos los que sospechan que detrás del testimonio del hijo de Bárbara Rey estaría la propia vedette y esto no sería sino una trama orquestada para que todos hablen y saquen tajada económica ahora que acaba de estrenar su serie 'Cristo y Rey' en Atresmedia.

También se especula con que la artista y Sofía estarían filtrando a periodistas información delicada sobre Ángel, su carácter complicado y su pasado, para dejarle a los pies de los caballos tras su inesperado ataque a su madre.

Algo que ha hecho estallar a la Dj, que ha asegurado que no ha filtrado nada sobre su hermano, aunque sí ha reivindicado su derecho a desahogarse con amigos como Luis Rollán sean colaboradores de televisión o no. Algo en lo que se ha reafirmado este miércoles completamente sobrepasada: "No estoy dando información de nada. No tengo esa necesidad. De verdad que me encantaría que esto no hubiera pasado porque yo vivo muy tranquila, tengo una vida de puta madre, tengo mi trabajo, subo, bajo, tengo mis animales... Mi madre también, mi madre tiene una serie de éxito en Netflix y en Antena 3, un documental... ¿qué necesidad tenemos de todo esto? Ninguna".

"Lo estamos llevando como podemos. Mi madre está muy mal. Está destrozada y yo no estoy bien tampoco, lo que pasa es que estoy hay que pasarlo. Es normal que ella esté preocupada por mí y yo por ella. Esto es así, es como un partido de ping-pong, pero bueno" ha confesado muy afectada, aunque lo que no ha querido revelar es si han hablado con Ángel o han intentado ponerse en contacto con él en los últimos días.

Las memoria de Ángel Cristo: "Si me pasa algo hazlo público"

Fueron íntimos amigos, Ángel Cristo acudía a ella cuando lo necesitaba y la convirtió en custodia de unas memorias que le entregó cuando se sentía "amenazado". María Luisa Moreno habla en 'TardeAR' y nos cuenta que, según lo que pudo leer en este libro, Ángel Cristo Jr. dice la verdad. Es domadora, Ángel Cristo fue su padrino artístico y siempre acudió a ellos cuando tenía problemas: “Me llamó a mí para que mi marido fuera a recogerlo, en el camino se murió, venía a nuestro circo”.

Aunque murió en el trayecto, le trasladaron al hospital, donde intentaron reanimarle. A María nadie le daba información porque no era uno de sus familiares y allí fue donde habló con su hijo, aunque nunca había tenido relación con él: “Ángel me pidió que le hablara de su padre y él me dijo ‘¡Qué pena que por culpa de mi madre yo me he perdido los últimos años de vida de mi padre!’. Y luego se enfadó conmigo”.

Ante las preguntas de Marta López, nos contaba que guarda un documento escrito por Ángel Cristo contando su vida, al parecer, recibió “amenazas” y dejó en custodia a María este documento: “Me dijo si me pasa algo hazlo público. Murió, pero de muerte natural”.