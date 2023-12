“Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa”.. Es lo único que aclaraba Jessica Bueno sobre su relación actual con el que fuera su novio durante estos últimos meses, Pablo Marqués, después de que Marta Flich hiciera lo posible por sacarle más información al respecto.

Jessica Bueno acudía al plató de Gran Hermano VIP para apoyar a Luitingo y de paso aclarar algunos puntos de su vida personal. Su estrecha relación con Luitingo se fue fraguando ante las cámaras y marcó incluso un cambio de actitud en Pablo Marqués, que pasó de apoyar el paso de su novia por el reality a eliminar todas las fotos con ella de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los dos había querido indagar en el motivo de su desaparición conjunta en la vida pública y después de unas controvertidas declaraciones de Bueno en Telecinco, donde dijo que no quería hablar de alguien "que no había participado en GH", Marqués ha decidido romper su silencio y acusar a Bueno de mentir a la audiencia.

Recordemos que mientras Jessica abandonaba la casa de Guadalix de la Sierra Pablo Marqués disfrutaba de unos días en Miami y no parecía tener intención de atormentar su paz interior. No obstante, hace escasas horas la situación ha cambiado por completo. El comunicado ya comenzaba con bastante dureza: "Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero".

Tal y como los rumores señalaban, su relación se terminó cuando Bueno salió del reality: "Ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella". Si hay algo que llama la atención es la omisión que el ex novio de Jessica hace de su nombre, únicamente refiriéndose a ella con una "J".

Cansado de mentiras

No obstante, Marqués quiso limpiar su nombre y dejó muy claro que se habían contado muchas mentiras: "Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo. A partir de ahí puedo hacer lo que me apetezca con mi vida. El domingo por la tarde vi a J en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos. No voy a decir nada más al respecto".

Por último, el modelo aclaró que no quería saber nada de los medios: "Solo pido que me dejen hacer mi vida ya que no quiero saber nada de Tele ni de esos 2 meses y medio del pasado. Por favor respetarme. Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar".

¿Vía libre a Luitingo?

Horas antes, la exconcursante dejaba una posible puerta abierta a Luitingo, aunque quiso aclarar que no se refería a lo que todos estaban pensando cuando soltó un “somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa”. Tal es su acercamiento que Bueno ha revelado que esta Navidad iban a verse en Sevilla y que "ya estaba hablado".