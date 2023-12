Hace ya unos días que Nagore Robles tuvo que pasar por el quirófano y, ya con el alta médica y en casa, la presentadora ha actualizado su estado de salud a través de sus redes sociales: "Poquito a poco".

Y es que, como explica, "es la primera vez que estiro y respiro constantemente después de la operación". También explica que "por fin" su médica le ha quitado la medicación y lleva la cicatriz a la vista. Eso sí, la presentadora aparece mucho más contenta, con lo que da cuenta de que todo está yendo perfectamente tras esta operación.

Presentadora vasca

Nagore Robles saltó a la fama en la undécima edición de Gran Hermano, marcando un hito en la audiencia y catapultando su carrera como presentadora vasca. Sin embargo, su participación en reality shows no se limitó a eso. En 2011, ya convertida en una figura reconocida, se sumergió en Acorralados: Perdidos en el Bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el Paraíso". La victoria en este programa no solo consolidó su presencia en la televisión, sino que también allanó el camino para colaboraciones en programas emblemáticos como El Programa de Ana Rosa y Mujeres, Hombres y Viceversa. Incluso, llegó a presentar este último en sustitución de Toñi Moreno durante su baja por maternidad.

Su incursión más reciente como presentadora tuvo lugar en la segunda temporada de "Pesadilla en el Paraíso", aunque esta experiencia se vio truncada prematuramente debido a los bajos índices de audiencia.

En la actualidad, Nagore utiliza sus redes sociales como una plataforma para compartir sus experiencias diarias. Una publicación reciente captó especialmente la atención de sus seguidores, detallando los avatares de su día marcado por circunstancias desfavorables. En sus propias palabras: "Hoy he tenido un día fatal, me desperté a las cuatro de la mañana, me dolían las piernas por el esfuerzo que estoy haciendo para la próxima carrera, y mi mente no podía dejar de divagar, pensando en mil cosas a la vez".

Además, Nagore Robles compartió en su cuenta de Instagram los desafíos que enfrenta para encontrar vivienda, revelando con sinceridad: "Según llegué a casa, me eché a llorar, lo necesitaba porque iba a explotar".