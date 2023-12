Primer año, después de una cuantiosa suma de ellos, sin Anne Igartiburu al frente de las Campanadas. Quedan apenas unos días para que la histórica presentadora española se coma las uvas desde la intimidad, en lugar de acompañar a toda España desde la cadena pública. Y es que parece que no volveremos a ver a la pareja más mítica de la Nochevieja unida en el balcón de Radio Televisión Española y que, cuando uno vuelve, la otra se va.

Igartiburu deja su puesto -anque no es el primer año que no participa en las Campanadas de la cadena pública- a la futbolista Jenni Hermoso, uno de los focos mediáticos de este verano después de la victoria de España en el mundial, y la cantante Ana Mena. Irán de la mano de un verdadero veterano que, pese a probar la experiencia del contenido en streaming, vuelve a la pequeña pantalla. Ramón García abraza de nuevo la que fue su casa tras el regreso del programa de su vida, el Grand Prix.

Igartiburu continúa con sus proyectos ligados a RTVE, aunque también cuenta con su propio canal. Tras 20 años dando las Campanadas, reconoce en la revista ¡Hola! que en su cabeza ya rondaba la cuestión de que en algún momento "tenía que ocurrir". No obstante, la presentadora no cierra puertas a tener que volver en un futuro: "Igual, otro año, ya las daré otra vez. Las he dado en ETB, TikTok, en streaming con Ibai, diecisiete años consecutivas en TVE…". De hecho, tal y como ella admite, "como mujer no hay nadie que las haya presentado tantas veces".

Consejos para la posteridad

De todas formas, Anne Igartuburu no ha querido dejar pasar la oportunidad de darle un consejo a una de las que están empezando en el mundo de la presentación y que además lo hace por todo lo alto. Laura Escanes ha sido junto a Miki Núñez el fichaje estrella de este año para dar las Campanadas en TV3. Por eso, Escanes no ha querido perder la oportunidad de recibir el consejo de una de las más grandes.

Igartiburu compartió una breve lista de consejos: "Disfrútalo muchísimo y haz muchos planes para el año que viene. Que sepas que cuando estés ahí al frente de la cámara dirás: 'Soy una afortunada". Escanes le devolvía los trucos con un halago cargado de admiración: "Yo tengo que aprender de esa mirada a cámara, hija". El encuentro entre ambas se saldó con un abrazo entre el presente y el futuro de la profesión.

Cuenta atrás

Escanes ya ha comenzado la cuenta atrás junto alque será su compañero la última noche del año. Emocionados, todo parece apuntar que incluso han filtrado ya cómo serán sus looks navideños a través de la última publicación de TV3.

Hace tan solo unas horas, compartían un pequeño adelanto de lo que no se iban a poner el día más especial del año: "Laura y Miki no nos dejarán indiferentes con los vestidos que llevarán en la Avenida María Cristina este Año Nuevo".