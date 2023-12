Sara Carbonero parece mantener un perfil bajo desde que dejara la pequeña pantalla. Un divorcio de Iker Casillas y unos cuantos romances después, la periodista toledana parece haber desaparecido del panorama mediático. En la actualidad continúa con su marca de moda Slow Love junto a su también compañera de profesión, Isabel Jiménez con la que coincidió en su etapa en Informativos Telecinco. Dedicada a sus hijos Martín y Lucas, la periodista mantiene en la actualidad una relación con Nacho Taboada y comparte parte de su día a día en Instagram, espacio que ha aprovechado para desahogarse tras los comentarios que ha recibido hacia su físico.

Explota en Instagram

De una forma u otra, parece que el físico de Sara Carbonero está siempre en el punto de mira. La periodista, quien actualmente está muy vinculada al mundo de la moda por la firma que fundó junto a su amiga Isabel Jiménez, Slow Love, se ha erigido en los últimos años como un icono de estilo en nuestro país.

Sin embargo, y a pesar de los numerosos comentarios positivos que a lo largo de los años ha recibido en torno a su físico, la que fuera pareja de Iker Casillas está cansada de tener que lidiar con las críticas de sus haters, los cuales se toman la libertad de soltar lo primero que se les pase por la cabeza, sin tener en cuenta el impacto que sus palabras puedan tener sobre la víctima.

Según ha informado la revista Semana, Carbonero se ha abierto en canal sobre este asunto a través de su perfil de Instagram -en el que cuenta con 3,5 millones de seguidores-, con una contundente publicación que ha eliminado a los pocos minutos, donde denunciaba una situación cada vez más habitual para los personajes públicos.

Y es que la periodista, sobrepasada por los efectos de estar expuesta públicamente en redes sociales, ha estallado ante los constantes comentarios negativos que, día a día, está obligada a leer en los que, en su caso, sostienen que tiene la "mirada triste". Aunque hace unos años aseguraba en una entrevista que nunca ha "denunciado a nadie" debido a estas críticas -"Las llevo mucho mejor y las acepto", expresaba-, lo cierto es que muchas de ellas han terminado haciéndole daño.

En este punto, la periodista ha lanzado una reflexión dedicada especialmente a sus haters. "Si no te gusta alguien, no le sigas. Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego. Mis ojos son así desde el día que nací" ha zanjado, a la vez que pide que tratemos de controlar este tipo de comentarios, y más, si aluden a "cualquier rasgo físico". "Y los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados".

Además, Carbonero ha pedido "Más respeto y empatía" de cara al próximo año. "Más amor. No es tan difícil", ha concluido en esta publicación, que ha finalmente eliminado tras pensar, quizá, en sus posibles consecuencias.