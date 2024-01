Sonsoles Ónega libró hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' para atender una cita muy especial: la firma del libro 'Las hijas de la criada', con la que ha ganado el premio Planeta 2023.

La periodista ha contado una emocionante anécdota que le estaba ocurriendo en el momento que hemos entrado en directo con ella. Agostiño es un lector acérrimo que le ha contado a la escritora que estas novelas van a ser las últimas porque se está quedando ciego.

"Ha sido muy bonito", ha dicho, que ha hecho que Sonsoles se emocione en un día muy especial en la tierra donde da comienzo su novela.

Además, en la firma le han hecho regalos muy curiosos a la presentadora, como una estampa de una virgen. "Mañana la llevo a plató", ha dicho.

Un proceso que no ha sido fácil y en el que la presentadora se ha caído y levantado muchas veces, pero ha dejado claro que, cuando ve a los lectores, se da cuenta de que todo ha merecido la pena.

Pillada en plató

“Me dicen mis fuentes que es el regalo estrella de estas navidades”, decía Miguel Lago sobre el libro de Sonsoles Ónega en el plató de Y ahora Sonsoles. “Se ha convertido en el libro más vendido de esta temporada, o sea, que no te extrañe. Aquí hacemos un poco el peloteo también”, le seguía la colaboradora Beatriz Cotrázar. Pero el momento climax vino con la intervenciñon de Bárbara Royo. “Es un rollo patatero de libro. Como sea como la serie, vamos...”.

“¡Estamos hablando del libro de Sonsoles! ¡Me cago en la leche!”, contestaba entonces un sorprendido Miguel Lago.

El dinero del premio

El ganador del premio Planeta recibe cerca de un millón de euros. Una cantidad que Sonsoles Ónega ya sabe en qué utilizar. "Tengo deudas de hipotecas, como el 90% de los españoles, así que emplearé parte de ese premio en liquidarlas", aseguraba en una entrevista,

"'Las hijas de la criada' es una novela de amor, de búsqueda de la verdad, de desamores y de falta de cariño, pero no se encontrarán a personajes frágiles. Todo lo contrario. Mujeres valientes que pelearon y trabajaron en el mar durante 100 años, y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno. Así que, por fin, en 'Las hijas de la criada' tendremos una patrona en la industria del mar. A partir de ahora, la novela es suya. Para mí ha sido el desafío más importante al que me he enfrentado", continuó Ónega en su intervención.

La obra ganadora, presentada en una edición de récord con la participación de 1.129 novelas, se presentó bajo el título 'Otoño sin ti' y el seudónimo de Gabriela Monte, alias del que ahora conocemos que se escondía la actual presentadora de Antena 3.