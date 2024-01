Elena Tablada será una de las famosas que participará en el nuevo programa de Telecinco, 'Bailando con las estrellas'. Un espacio en el que los protagonistas tendrán que demostrar que son los mejores en la pista de baile y que se estrena el próximo sábado.

A pocos días de embarcarse en esta aventura, muchos de los futuros bailarines están ultimando los preparativos para sorprender al exigente jurado y al público, que espera lo mejor de ellos. Estar en una forma física óptima es una de las condiciones que pueden marcar la diferencia, sin embargo, algún percance de última hora podría hacer peligrar el debut de algunos de los rostros conocidos.

Es el caso de Elena Tablada, que ha preocupado al compartir en Instagram una imagen que haría peligrar su estreno en el programa.

Debut en el aire

Este sábado 13 de enero a las 22:00 horas aterriza en Telecinco un formato de fama internacional, 'Bailando con las estrellas', que estará presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza y que cuenta con un espectacular plantel de concursantes, de los cuales ya han sido confirmados: Miguel Torres, Mala Rodríguez, Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Padra, Adrián Lastra, Sheila Casas, Athenea Pérez, María Isabel, Josie y José Manuel Pinto.

Todos ellos quieren dar el máximo para convertirse en los reyes y las reinas de la pista de baile, pero una de ellas, Elena Tablada, ha sufrido un percance a tan solo cinco días del estreno, tal y como ha explicado ella misma en sus stories de Instagram. Con una foto desde una clínica médica, ha anunciado que le han tenido que infiltrar ozono y células madre debido a una lesión del pasado.

"Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo. Ya me lo hice hace años en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y me dio buenos resultados", ha comentado la ex de David Bisbal, que tranquilizaba a sus seguidores al dejar claro que no faltará al estreno de 'Bailando con las estrellas' este sábado: "Espero poder dar lo mejor de mí y que todas las estrellas que vi hoy me recompensen".