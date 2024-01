Telecinco ha estrenado nueva edición española de 'Bailando con las estrellas', que ha llegado este sábado al prime time. En el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales.

Un programa que debutado con buenos datos de audiencia. Según la agencia de medición de audiencias Dos30', "el estreno de 🪩 #BailandoConLasEstrellas en la noche de @telecincoes gusta al 13.3% de cuota, 1.226.000 espectadores y es visto por 4.617.000 contactos únicos diferentes. Líder de su franja de 22:01 a 01:56 horas".

Los participantes han dejado boquiabiertos a jurado y público. Como en todo, unos lo han hecho mejores que otro y ha habido hasta sorpresas. Pero también un comentado momento de tensión.

Enfado en el programa

Jesús Vázquez conectaba de manera inesperada con la sala de las estrellas porque allí una enfadada Ágatha Ruiz de la Prada amenazaba con abandonar el programa. En opinión de la diseñadora, los miembros del jurado no habían sido justos a la hora de valorar tan negativamente su actuación porque no habían tenido en cuenta el hecho de que ella no hubiese practicado baile nunca antes:

"La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita, yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es". El compañero de baile de Ágatha apoyaba a su compañera lanzándole a los miembros del jurado una dura crítica haciendo alusión a la edad de la concursante:

💥 Ágatha Ruiz de la Prada amenaza con dejar el programa y abandona plató 💥



"Os respeto pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes, no es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha". Pese a los intentos de Jesús Vázquez y Valeria Mazza, la diseñadora de moda dejaba a todos con la palabra en la boca y abandonaba sin mirar atrás la sala de las estrellas ante el estupor de sus compañeros.

Quien peor se ha tomado el abandono de Ágatha ha sido su amiga Antonia Dell’Atte quien, pese a que ha sido la única que ha valorado muy positivamente su actuación, ha afeado el comportamiento de su compañera por "dejar tirados a los trabajadores del programa": "Esto es una tremenda falta de respeto a todos los que trabajan aquí, lo has hecho fantásticamente bien pero esto que has hecho no está bien