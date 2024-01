Hace pocos días, Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, confesó que la sobrina de Isabel Pantoja podría estar embarazada. Esta noticia fue recibida con alegría y expectación, ya que Asraf, concursante de la nueva edición de GH DÚO, no ha podido confirmar todavía la noticia.

Sin embargo, ante el posible nacimiento de su hijo, Asraf se ha mostrado muy ilusionado, comentando la novedad con sus compañeros de la casa y deseando que las buenas noticias lleguen lo antes posible.

En el plató del debate de GH DÚO el posible nacimiento también fue recibido con alegría, aunque la prima de Isa P, Anabel Pantoja, se encargó de rebajar las expectativas ante la falta de una confirmación. "Es un tema que lo convertimos aquí en divertido, pero comentar que si tiene una falta o no, no sé si a Isa le puede hacer gracia", afirmó Anabel sobre la noticia de Asraf.

Ion Aramendi, presentador del debate de GH DÚO, le pidió una confirmación a Anabel sobre si el embarazo era o no verdad, pero la sobrina de la Tonadillera no pudo contactar con su prima para confirmar el posible nacimiento.

Asraf Beno: "Es bastante probable"

Las palabras de Asraf acerca del embarazo de Isa Pantoja eran las primeras noticias que tenía Anabel sobre este tema. La sorpresa se vio reflejada en su cara, que no daba crédito a lo que acaba de escuchar, al igual que no se fiaba del propio Asraf. "El chiquillo se ha hecho una ilusión ahora en el momento... imagínate que luego no".

Pese a intentar contactar con Isa Pantoja para solucionar todo este misterio, Anabel no tuvo ninguna noticia al respecto. Germán, amigo de Asraf, y presente en el plató del debate tampoco fue capaz de confirmar el embarazo, pero sí que afirmó que ambos lo estaban buscando y que si se lograse "bienvenido sería".

Mientras tanto, la propia protagonista, Isa Pantoja, no ha dado señales ni ha salido a desmentir o confirmar la noticia que lanzó su pareja este fin de semana. Por el momento, habrá que esperar unos días, como señala Anabel, para conocer la respuesta final. "Yo estoy igual que está Asraf, a la espera", sentenció.