Asraf Beno e Isa Pantoja continúan su relación viento en popa. Tras pasar por el altar el pasado mes de octubre, la pareja sigue dando pasos hacia un futuro común y afianzando su relación. Tener un hijo juntos es una de las mayores ilusiones de la pareja que ahora se ha separado, al menos temporalmente, tras la entrada de Asraf en la casa de GH DÚO. Precisamente fue en la casa de Guadalix donde el modelo conoció a la hija de Isabel Pantoja. Un lugar cargado de recuerdos al que esta vez ha vuelto para saldar cuentas pendientes con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y con la que tuvo sus más y sus menos tras el paso de la madrileña por Supervivientes.

Ahora, el modelo está inmerso en su aventura en la casa más famosa de la televisión, cosa que no evita que siga pendiente de lo que pasa fuera a pesar de estar aislado del exterior junto a sus compañeros. Uno de los temas pendientes es su posible paternidad con Isa, algo que según las palabras del modelo en el debate de ayer, podría ser bastante probable.

Isa Pantoja ¿embarazada?

"Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene, sé que te encantaría ser padre, decía Ana María Aldón a Asraf y este respondía mientras desvelaba que tiene dudas sobre que Isa Pantoja ya pudiera estar embarazada: "No lo sé, yo estoy en duda, este mes un poco dudoso". "¿Te puede llegar una carta aquí de la cigüeña?", preguntaba Ana María Aldón muy sorprendida con esto y este respondía: "Te juro por mi madre que tengo dudas, no lo sé tampoco".

“¿Tengo que darte la enhorabuena?”, le preguntaba Ion Aramendi en directo tras conocer esta información por parte de Asraf y este se mostraba muy nervioso al pensar que el presentador le iba a dar la buena noticia, algo que Ion negaba y le volvía a preguntar: "Es verdad entonces que esto puede suceder, entonces, ¿cómo es de grande la duda?”.

“Es bastante probable”, respondía él al presentador. "¿Cuáles son las señales que te indican que es probable?, le preguntaba Ion explicaba que “había pasado algo y una confusión de fechas”, refiriéndose a que Isa puede tener una falta y esto refleja que podría ser que Isa Pantoja esté embarazada: "Tengo dudas, claro. Sí, es verdad". Y aseguraba que "esta semana salían de dudas".

Tras esto, el presentador quería dejar claro a Asraf que "han consultado, pero no tienen respuesta" sobre esto: "Quiero transmitirte tranquilidad, lo hemos consultado para ver si podíamos enterarnos y poder quitarte la duda. Vive la experiencia, sigue con la ilusión dentro de la casa y ya veremos lo que pasa". Y este ha afirmado que, en el caso de que esto fuera cierto, "le gustaría que fuera una niña".