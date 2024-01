Guerra abierta en el clan Matamoros. Tras una temporada de calma tensa, ahora, las espadas parecen volver a estar en alto. Todo a raíz de las duras declaraciones de Carlo Constanzia, primo de Laura Matamoros e hijo de Mar Flores.

En una entrevista concedida a De viernes, el joven aseguraba no haber tenido una infancia feliz y haber coqueteado a temprana edad con ciertas sustancias por culpa de su ambiente familiar.

Laura Matamoros se pronuncia en 'Vamos a ver' sobre las declaraciones que realizó Makoke en el programa 'Fiesta' donde detalla la supuesta reacción del padre de Carlo Costanzia. La colaboradora del programa decide dirigirse a la madre de su hermana y le envía públicamente un públicamente.

Guerra abierta

La influencer comienza explicando los detalles por los que su primo se ha metido en problemas legales: "Lo he hablado con él, parte de culpa de todo esto es suya, pero también es verdad que todos hemos podido sentirnos manipulados y engañados por personas ajenas y extrañas a ti, sobre todo cuando hablamos de cantidades de dinero tan grandes". Tras esto, la influencer añade: "Yo he sido consciente de todo. Toda mi familia y yo hemos estado apoyando a Carlo 100%".

Sin embargo, Joaquín Prat abrió un tema nuevo en este conflicto familiar: "El caso es que el sábado el padre de tu primo hace unas declaraciones y lo hace a través de Makoke". Al escuchar el nombre de la expareja de Kiko Matamoros, su hija no puede morderse la lengua: "Carlo padre lo hace a través de la madre de mi hermana, yo hasta el día de hoy he intentado tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, pero nada más". Tras esto, Laura manda un mensaje a Makoke: "Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo".

Makoke reacciona

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Makoke en 'Así es la vida': "En ningún momento he dicho que conociera a Carlo hijo, coincidí dos o tres veces en mi casa, no le conozco, pero otra cosa es que pueda tener información. Tu padre me ha dado bastante información e independientemente de tu padre yo estaba en esa casa cuando Mar conoció a Carlo y, por lo tanto, tengo esa información. Yo me dedico a hacer mi trabajo y te aconsejaría que te vieras los programas porque yo de tu primo no he dicho nada malo, simplemente he dicho que es una víctima y que ha sido muy valiente de reconocer lo que dijo en la entrevista. Mírate los programas y no dejes que te envenenen".

Además, Makoke se dirigía directamente a Laura: "Con esto zanjo, yo quiero coordialidad contigo como la he tenido. No entiendo este ataque porque no he dicho nada de tu familia y lo único que quiero es mi prioridad". Y es que afirmaba que le han "dolido" estas palabras de Laura: "Me ha dolido por lo mío, creo que hay personas que no se merecen esto. Es que ya no sé qué hacer, no me he metido con su primo. Quien ha dado la entrevista ha sido su primo, no yo. Yo estoy haciendo mi trabajo, comento las entrevistas que se hacen, no sé a qué viene ese ataque gratuito".