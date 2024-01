El bingo puede sacar lo peor de cada uno, y en este caso se vio como a Bárbara Rey, el no ganar el premio, ha provocado que se vea una de sus peores caras. La actriz acudía en enero a un bingo en Marbella de la que es cliente habitual, pero, en este caso, no pudo soportar su enfado al ver que no le salían los números.

Según relata una testigo en el programa TardeAR y por las imágenes que se tiene del momento, Bárbara Rey se alteró al finalizar una partida, encarándose con los empleados y la seguridad de la sala de juegos y acusándoles de ladrones. "No es la primera vez, así de veces", se le oye decir, mostrando que su cabreo no se debe únicamente a ese día, sino que ya venía de fechas atrás. La enorme bronca que le cayó a un colaborador de Fiesta por hablar de Bárbara Rey: "Tu no eres nadie" Sus acusaciones no terminaron ahí. "Sois unos delincuentes", certificó mientras abandonaba el local. Una actitud que sorprendió a los allí presentes. Una de las testigos, aclaró que Bárbara suele acudir con frecuencia, pero que en esa ocasión se sentó mirando a la pared y se dedicó a jugar a las máquinas mientras la partida estaba en marcha. "A lo mejor a ella le quedaba un número y no le tocó", asegura la testigo. La versión de Bárbara Rey es distinta, afirmando que últimamente está un poco deprimida y que acudió al bingo para pasar un buen rato. Desmiente que tuviese un altercado y menos que la hubiesen echado del bingo. Sobre las imágenes en la que se le ve alterada hablando con una mujer, afirma que es una conocida que se le acercó a hablar de forma amistosa. Unas palabras que contradicen completamente las imágenes, en las que se le ve insultar a los trabajadores. Bárbara Rey no ha querido hacer más declaraciones sobre el asunto, dejando en el aire que fue lo que le ocurrió dentro de la sala de juegos para que tachase de ladrones y delincuentes a los trabajadores.