Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco los fines de semana vivió este domingo un momento muy intenso tras la enorme bronca que le cayó a uno de los colaboradores por hablar de Bárbara Rey: "Tu no eres nadie".

Y fue la propia Bárbara Rey quien abroncó al colaborador de Fiesta, concretamente a Saúl Ortiz, que ha defendido la postura del hijo de la vedette, que estuvo hace unas semanas en De viernes, el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco, despotricando contra su madre y casi que defendiendo a su padre, a pesar de ser un maltratador.

El caso es que Saúl Ortiz dudaba de si Bárbara Rey estaba utilizando el tema de la salud mental para dar pena. Y como principal aludida, la vedette llamó al programa a través del colaborador Aurelio Manzano, para echarle una reprimenda a Ortiz. "Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí tenéis ni idea de la verdad. Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro? (...) Por otro lado el tema de las demandas. He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas (...) Y sí, estoy en tratamiento, no estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias".

Fue una intervención corta y, tras ser preguntada al respecto, Bárbara Rey se negó a hablar de su hijo, Después se despidió con una afectuoso saludo para Emma García.

Fiesta

Emma García se encuentra actualmente al frente del programa "Fiesta", una propuesta televisiva que busca consolidarse como una suerte de versión de "Sálvame" para los fines de semana en Telecinco. Este espacio ocupa la misma franja horaria durante los sábados y domingos, proporcionando a los televidentes un contenido entretenido y vibrante para cerrar la semana.

Este programa, producido actualmente por Unicorn, ha asumido la tarea de heredar la audiencia que anteriormente se congregaba en torno a "Viva la Vida". Curiosamente, "Viva la Vida" compartía similitudes notables con el formato actual de "Fiesta", y ocupaba el mismo horario en la parrilla de Telecinco. Sin embargo, debido a una disminución en los índices de audiencia, "Viva la Vida" fue retirado del aire durante el verano.

Bárbara Rey

Nacida el 2 de febrero de 1950, Bárbara Rey creció junto a su familia en la céntrica calle Mayor de Sevilla en Totana.

Desde sus primeros años, destacó por su belleza, logrando a los dieciocho años ganar su primer concurso de belleza, el Maja de Murcia. Aunque en 1970 resultó Segunda Dama de Honor de Miss España, su coronación llegó después de la renuncia de la ganadora inicial, Fina Román, quien se retiró para casarse. Participó en concursos internacionales como Miss Mundo y Miss International, consolidando su presencia en la escena mediática.

Su incursión en el cine se dio en 1969 con "Operación Bi-ki-ni" de Antonio Ozores, marcando el inicio de una carrera cinematográfica destacada. A lo largo de los años 70 y 80, participó en un total de 43 películas, convirtiéndose en una figura recurrente en el cine de destape español. Su versatilidad la llevó a destacar también en teatro musical, donde se consolidó como vedete, participando en obras como "Quinto, Sexo y Séptimo" (1975) y "Barcelona es Bárbara" (1978-1979).

En 1975, presentó la Gala Especial de Nochevieja de TVE junto a otras destacadas figuras, lo que le granjeó gran popularidad en España. Posteriormente, se convirtió en una estrella de la televisión al presentar el programa de variedades "Palmarés" en 1976, consolidándose como símbolo sexual.

Su carrera artística alcanzó su cima en los años 80, cuando contrajo matrimonio con el empresario circense Ángel Cristo. Juntos, dirigieron el circo Ruso, recorriendo España con sus espectáculos y emitiendo una representación circense en RTVE en 1982. Sin embargo, problemas económicos, accidentes con leones e incendios llevaron al cierre del circo en 1987.

Tras retomar su carrera en 1988, Bárbara Rey continuó participando en televisión, teatro y cine. Presentó el programa "Esto es espectáculo" (1994-1996) en TVE y colaboró con José Luis Moreno en comedias musicales como "Si Fausto fuera Faustino" y "Vampiresas". Su participación en programas de televisión del corazón, como "Tómbola", la convirtió en un personaje mediático.

En la actualidad, Bárbara Rey continúa siendo una figura destacada en los medios, participando en programas de televisión y colaborando en distintos proyectos. En 2023, se estrenaron la serie "Cristo y Rey" y el programa "Una vida bárbara" producidos por Antena 3, consolidando su presencia en la escena televisiva.