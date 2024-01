Planeta Calleja volvió con un nuevo programa en el que el invitado fue una de las estrellas de la competencia. El cocinero manchego Pepe Rodríguez, jurado del afamado programa de MasterChef de TVE, fue el encargado de acompañar a Jesús Calleja en una nueva aventura. El programa de Cuatro es conocido por poner a prueba a sus invitados y aprovechar para sacarles el lado más íntimo.

En una de las charlas que tuvieron Pepe y Calleja, el leonés sacó un tema muy candente a día de hoy como es la relación entre cocineros y los influencers de gastronomía, cada día más abundantes en las redes. Las cuentas foodies, se multiplican en Instagram y Tiktok y cuentan con millones de seguidores que creen firmemente en los criterios de estos creadores de contenidos. A veces las visitas a los restaurantes son colaboraciones, otras veces más espontáneas, pero en todo caso, cuentan con mucho peso sobre las opiniones de sus audiencias.

Calleja quiso sacar el asunto, resaltando que ve y sigue a muchas cuentas de ese tipo, algo que Pepe respeta, pero no comparte. "Yo respeto todo, pero están estos mal llamados foodies, que han salido como setas, y que se dedican a comer y que les gusta todo lo relacionado con la gastronomía. Alguien que escriba bien de gastronomía, con argumento, con una fuerza, solo hay tres o cuatro, el resto es todo morralla. Los sigo porque me hacen gracia, me río".

La indignación de Pepe llegaba, más que por las opiniones más o menos formadas de estos creadores, si no por las posibles críticas y comentarios que pueden hacer los influencers a los cocineros, algo que Pepe ve como inaudito. "Se permiten el lujo de decirle al cocinero con cuarenta años de profesión cómo o de qué manera o qué harían ellos. Oye, un poco de respeto a la profesión. Hoy en día cualquiera puede ser crítico gastronómico porque tengo un arma, que es el teléfono móvil, y digo que lo soy".

Por último, otro de los puntos que molesta a Pepe, es el propio hecho de grabarlo todo: la comida, el servicio, el restaurante... hasta la cuenta. "Me parece de lo más vulgar", resumió el cocinero, dejando más que clara su postura acerca de los influencers gastronómicos.

Pepe no quiso terminar la entrevista sin dejar un último recado a los creadores de contenido sobre comida. En este caso, acusó las críticas que tienen sus compañeros de profesión más famosos, por no estar muchas veces trabajando en sus restaurantes. Un tema que zanjo asegurando que los miembros de la cocina son un equipo, el chef solo es el líder.