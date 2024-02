Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, inició el año nuevo pidiendo, sobre todo, salud. Y es que no había sido de sus mejores años, con unos dolores insufribles y una intervención quirúrgica para tratar de poner coto a su dolencia. Ahora, el influencer vuelve al médico, tal y como explica en un story de su perfil oficial en la red social Instagram: "En la otra parte de la historia".

Diego Matamoros anuncia su dolorosa separación: "Es difícil hoy escribir" En la publicación solo se puede ver una puerta con el más que identificable logotipo de una clínica médica, la misma en la que fue intervenido. Y sobreimpresionado, Diego Matamoros escribe: "En la otra parte de la historia (consulta médica)". Esta frase guarda más sentido si se ven el resto de stories que ha colgado en su perfil de Instagram, donde hacía tiempo que no contaba nada sobre su estado de salud. Su padre Kiko Matamoros, nacido en una familia de clase media, es hijo de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes fallecieron en 2011 y 2001 respectivamente. Inició su trayectoria en el mundo del espectáculo como modelo, compartiendo esta etapa con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la reconocida modelo española Mar Flores. Marián, quien se destacó como azafata en el programa "Un, dos, tres... responda otra vez", alcanzó la fama y fue portada de varias revistas antes de retirarse del ámbito mediático, optando por una vida más tranquila antes de su matrimonio con Matamoros. Durante su matrimonio con Marián, Kiko incursionó en la representación artística en la empresa de su entonces cuñado (marido de Mar Flores). Después de un divorcio poco amistoso, Kiko cortó todo contacto con Marián y su familia. En 1999, Kiko Matamoros hizo su primera aparición pública como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas", donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su ascenso a la fama continuó con participaciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005. Luego, Kiko se involucró en diversos programas de Telecinco, como "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También incursionó en la actuación en la serie "Esposados" y tuvo un papel como preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis". Además, colaboró en programas deportivos para Energy y en el programa Punto Pelota de Intereconomía. En 2017 y 2018, figuró como uno de los mayores deudores del país según el listado oficial de la Agencia Tributaria. A lo largo de su carrera televisiva, Kiko Matamoros ha protagonizado numerosos enfrentamientos y polémicas con diversas personalidades del ámbito nacional. A pesar de ello, se ha consolidado como un colaborador imprescindible para los programas de Mediaset España. En 2022, participó en el reality show "Supervivientes" con el objetivo declarado de superar su adicción a las drogas. Sin embargo, su intento resultó en un fracaso abrupto, y tras la cancelación de "Sálvame" y "Deluxe", Kiko dio el salto a Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality "Sálvese quien pueda".