Diego Matamoros, hijo del colaborador Kiko Matamoros, lleva una temporada tratando de curar sus problemas de espalada. El influencer, hermano de Laura Matamoros y pareja de Marta Riumbau desde hace más de año y medio, padece una enfermedad congénita y degenerativa que se conoce como espondilolistesis degenerativa. Era marzo de 2022 cuando Diego Matamoros hacía saltar todas las alarmas con su ingreso hospitalario por este problema de salud por el que tenía que ser trasladado al centro médico en ambulancia. En ese momento, al joven le fallaban las piernas y terminaba "arrastrándose por el suelo, luchando contra el dolor".

Se trata de una enfermedad "relacionada con hernias discales y con la médula" por la que tiene que acudir regularmente al hospital a someterse a diferentes tratamientos. El que fuera concursante de Supervivientes en 2014 se ha puesto en manos de diferentes profesionales, probando todo tipo de técnicas y tratamientos. Ahora, el exmarido de Estela Grande cree que esta es "la hora de la verdad".

Su despedida

"Es difícil hoy escribir, más sabiendo que es una despedida y un agradecimiento por estos 13 años juntos, nunca quise llegar a este día pero hoy ha sido, me dejas destrozado, vacío después de tanto tiempo juntos. Desde que llegaste a mi vida hemos sido inseparables. Hoy nos hemos podido despedir de una forma que sólo tú y yo podíamos, mirándonos y sabiendo que estábamos el uno para el otro, un amor sincero y fiel, un amor único. Allí donde vayas de este vasto universo, esa energía tan pura en la que te has convertido, espero que algún día nos encontremos amigo, aullaremos juntos de nuevo, mientras tanto hazlo tú por mí y aúlla tan fuerte como siempre hacías. Has sido mi compañero de vida, la alegría de los que te conocimos y mi más fiel amigo de mi vida. Te quiero Nanuk, gracias por todos estos años", escribía en sus redes sociales, dejando constancia de lo difícl que ha sido esta pérdida para él.

Paternidad

Diego Matamoros se ha sincerado sobre los planes de sus futuros hijos con Marta Riumbau. Hace unos meses, el hijo de Kiko Matamoros confesaba que, antes de pasar por el altar con la influencer, le gustaría tener un hijo. Recordemos que tanto Marta como Diego ya se casaron anteriormente por lo que su mayor ilusión es tener un bebé. Ahora, el empresario ha mostrado su postura sobre si expondría o no a sus descendientes en redes sociales.

Por su parte, la catalana (que también se dedica al mundo de las redes sociales) habló abiertamente hace unos meses de los problemas de fertilidad que padecía, por lo que tomó la decisión de vitrificar óvulos para poder fecundarlos cuando así lo decida. Además, hace unos días la joven dejaba claro que existía la posibilidad de ser madre soltera, aunque esperaba que no fuera así: "Antes decía, por poder puedo, pero me parecía completamente injusto, porque soy una chica maravillosa e increíble y no me merezco hacerlo sola".