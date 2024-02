El 2023 ha sido un año para olvidar en la familia Campos. La matriarca, María teresa Campos, fallecía el pasado 5 de septiembre tras una larga temporada alejada de la televisión por problemas de salud, conmocionando a la actualidad rosa, al mundo de la comunicación y al de la política.

Sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego empezaban así un doloroso duelo que aún se mantiene. De hecho, la menor de las hermanas ha vivido las navidades más complicadas por esta notable ausencia.

Sin embargo, la menor de Las Campos sigue adelante con su vida y sus apariciones en televisión son una constante. Precisamente, ha sido en TVE donde ha confesado el problema que ha tenido por culpa de una aplicación para ligar.

Importante trayectoria en los medios

La presentadora televisiva María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

App de citas

Terelu Campos ha estado en la mañana de este domingo en 'D corazón', el programa de TVE que trata temas de actualidad y ha hecho una confesión que ha dado mucho que hablar. Aunque en más de una ocasión ha comentado que ha intentado ligar a través de plataformas, lo cierto es que ha tomado una drástica decisión que nadie se esperaba.

El programa trataba que Sharon Stone se ha abierto un perfil en una aplicación de citas este 2024 y que, aunque ha tenido algunas citas ya, no ha cuajado nada... y de repente, sin esperarlo, Terelu comentaba que ella también tiene un perfil en una App de este estilo... eso sí, no la utiliza y ha aprovechado para lanzar un mensaje.

"Yo voy a aprovechar a ver si alguien me soluciona el programa, unas amigas me hicieron un perfil en una aplicación, solo se ven mis ojos, pero no hay manera de quitarme de la aplicación" relataba la colaboradora de televisión.

Y es que, según ha contado la madre de Alejandra Rubio "cada x tiempo me pasan el dinero, cada vez que abro el email tengo 'le gustas a menganito' y a mí no me gusta ninguno" y ha querido eliminar su suscripción, pero no lo ha conseguido: "He escrito a la aplicación y le he dicho que me quiero dar de baja".