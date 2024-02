Gema Aldón vive a pie de plató la participación de su madre en GH Dúo. La joven y exconcursante de Supervivientes sigue al pie del cañón el reality de la diseñadora que, una semana más resiste dentro de la casa.

Ahora, la hija de la de Cádiz ha aprovechado su paso por Así es la vida para contar si seguirá con el compañero de concurso de su madre, Marc Florensa como representante y cómo es su relación con el novio de su madre.

Adiós a Marc Florensa

Gema Aldón visitaba el plató de ‘Así es la vida’ para tratar varios temas de actualidad que le concernían, como la relación con el novio de su madre, tras su reciente entrevista en ‘Fiesta’, o la decisión que ha tomado con relación a su represente, Marc Florensa.

Tras repasar las disputas de su representante con su madre, Ana María Aldón, en la casa de ‘Gran Hermano Dúo’, Gema se mostraba contundente en ‘Así es la vida’:

“Todavía no he hablado con Marc, porque esta decisión está en manos de mis abogados. Mi decisión es que ya no quiero que sea más mi representante, pero por temas de contrato tengo que esperar y tengo que hacerlo bien por medio de abogados. Pero básicamente ya no quiero seguir con él, no quiero seguir trabajando con él”.

La relación con el novio de su madre

Gema también aclaraba la relación que tiene actualmente con la pareja de su madre. Eladio aseguraba este fin de semana en una entrevista concedida a ‘Fiesta’, que “mi relación con Gema es buena, no ha habido nunca ningún problema”.

“Súper buen rollo… la verdad es que nunca he tenido tanto trato como estoy teniendo estos días. Quiero agradecerle muchísimo públicamente todo lo que está haciendo por mí. También quiero aclarar que mi relación nunca ha sido mala con él, era inexistente, nunca habíamos tratado tanto”.