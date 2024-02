Dicen que uno no termina de conocer a la persona que tiene al lado hasta que se aleja de ella. Parece que Isa Pantoja está viviendo algo similar desde que Asraf Beno puso rumbo hacia Guadalix de la Sierra para participar en una nueva edición de Gran Hermano.

El concursante se ha enfrentado a un nuevo confesionario en el que se ha abierto en canal para revelar cosas de su pasado que ni la misma Isa P conocía. Y es que su niñez y su adolescencia no fueron fáciles y, por ejemplo, no pudo disfrutar de lujos como ir al cine, y si lo hacía, era colándose: "Me acuerdo que lo que hacía era esperar con algún amigo a que saliesen por la puerta de emergencia y me colaba, entonces podía ver una película. No está bien... pero es mi vida".

Muchas de las declaraciones del concursante han dejado a su mujer sin palabras, aunque sí que era consciente de que Asraf se quería abrir ante la cámara para que la audiencia pudiera saber un poco más de él: "Esa es la parte que quería contar, para que le conozcan más. Esto no me lo había contado. Me parece bien que lo cuente. La oportunidad que es 'Gran Hermano'... hace que te acuerdes de las cosas buenas pero también de las tristes. Que lo comparta con la gente me parece genial. A lo mejor tiene cosas que no ha superado".

Además, Isa P contó en plató que este tipo de formatos le gustaban mucho por cómo podían verse a los concursantes: "Cuando tienes muchas cosas no te planteas esas dificultades que has tenido antiguamente. Ahí es cuando te abres y haces una vista atrás de lo que ha pasado".

Y no es que la pareja no hubiera sufrido una separación de este calibre antes. El año pasado Beno puso incluso mar de por medio con respecto a su pareja para coronarse como finalista de 'Supervivientes' 2023. No obstante, se mantuvieron fuertes y, tras aplazar de nuevo la boda, pudieron darse el sí quiero unos meses después.

Un amor dividido

La diferencia de procedencia entre ambos no ha sido un impedimento para saber crear una sinergia ideal. Tanto es así que la relación de Asraf con Alberto, hijo de Isa Pantoja, es impecable: "Alberto es como si fuese mi hijo. Al final, darle cosas que a mí no me han dado es lo que intento. Es parte de mi vida. No quiero a una persona sino a dos. He aprendido muchas cosas de él. La responsabilidad, el dar cariño... dar sin recibir nada a cambio. Me han enseñado a que la familia la formas tú con las personas que quieres. Yo estoy muy orgulloso de la familia que tengo". Beno ha revelado también que tiene se encuentra en "un momento muy feliz" de su vida.