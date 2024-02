Lara Álvarez ha demostrado que es una profesional todoterreno. Desde que dejara Supervivientes, reality que presentó desde Honduras durante 8 temporadas, no ha habido reto que se le resista. El humor con 'Me resbala', más realities con GH VIP y ahora la música con 'La mejor generación'. Lara Álvarez se pondrá al frente de 'La mejor generación', un nuevo programa musical en el que tres equipos -los Vinilo, los Cassettes y los Streamers- lucharán por demostrar que son los reyes de las versiones

Un formato que no convence

Telecinco busca desde hace tiempo volver a enganchar a la audiencia con un programa que coseche los éxitos de los que disfrutaron en el pasado y les convirtió en líder indiscutible. Sin embargo, parece que no dan con la tecla. Según el portal especializado en medición de audiencias televisivas Dos30 "el estreno de #LaMejorGeneración en la noche de #T5 comienza con un 8.7% de cuota, 742.000 espectadores y suma 3.187.000 contactos únicos En sus 143 minutos obtiene una fidelidad del 23.3%". El programa fue superado por el cine de La 1, con García y García, que obtuvo 946.000 espectadores, First Dates en Cuatro, que alcanzó 1.191.000 espectadores y 903.000 con su repetición. Antena 3 fue el líder indiscutible al reunir a 2.357.000 espectadores con El Hormiguero y 1.229.000 con Hermanos. En redes sociales, el público también se ha mostrado molesto con este formato. "La televisión de hace dos décadas no es lo que necesita Telecinco para levantar su audiencia". "Lara es lo más malo como presentadora del santo mundo, el programa, un aburrimiento, la verdad".

Tampoco estará en Supervivientes

Los seguidores de 'Supervivientes' esperan ansiosos el regreso del reality más aventurero de la televisión. Cada vez queda menos tiempo para poder ver a nuestros famosos enfrentándose a una de las aventuras más extremas de sus vidas y Jorge Javier Vázquez ya ha recibido la noticia.

Laura Madrueño, Sandra Barneda y Carlos Sobera, los otros presentadores de esta nueva edición de 'Supervivientes', también están listos para que arranque esta aventura.

Jorge Javier Vazquez contesta a El Hormiguero

Hace poco, Pablo Motos volvió a sacar sus rencillas personales con una confesión que nadie esperaba. A la pregunta de si invitaría al programa a Jorge Javier, quiso contestar de manera suave. "En principio no creo que sea un perfil para que yo le entreviste, pero tampoco lo descarto".

Lo que parecía una contestación políticamente correcta, ha acabado siendo un dardo envenenado para Jorge Javier, que no se ha tomado muy bien estas palabras. Aprovechando el escaparate que le ofrece su blog personal en Lecturas, el presentador del corazón ha lanzado su contraataque. "Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara. Sinceramente, Pablo, no entendí tu respuesta".

Con la sinceridad que le caracteriza, Jorge Javier se ha despachado de forma elegante, afirmando que sería un entrevistado muy interesante para el programa. "Ha desaprovechado la oportunidad de tener un invitado a su altura", respondió el presentador tirando de ironía. Sin embargo, Jorge Javier no ha querido seguir con el tema en su carta, señalando que desde que no sale en televisión, ya no entra al trapo en este tipo de temas.