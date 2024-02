El Hormiguero siempre consigue sorprender y dejar sin palabras a sus invitados. Una de las entrevistas más sonadas de las últimas semanas fue la de Sofía Vergara. La actriz aterrizaba en el programa para presentar su último proyecto para Netflix, 'Griselda', una serie que narra la historia de una de las narcotraficantes más sonadas de la década de los 70. El proyecto producido por la actriz colombiana y en el que ella se mete en el papel de la protagonista, llevó a la intérprete a aprender a hacer cosas por primera vez por exigencias del guion. Estos y más secretos fueron desvelados por la actriz que dio vida a la carismática Gloria en la laureada Modern Family.

Nuevo proyecto

El Hormiguero recibió en su primera entrega de 2024 a una estrella internacional como Sofía Vergara. La intérprete colombiana presentó Griselda, la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero. Sin embargo, toda la atención se la llevó la comentada entrevista y las sonadas respuestas de la actriz a Pablo Motos. "Haz preguntas más precisas si quieres que te conteste", le dijo la invitada al valenciano, que siguió preguntándole sobre Griselda y algunas curiosidades de la ficción de Netflix.

"Te voy a poner en un aprieto"

Coque Malla visitó este lunes El Hormiguero para presentar varios proyectos personales: su nuevo disco, Aunque estemos muertos, la gira del álbum y su nueva película, Buscando a Coque.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la sección de Trancas y Barrancas, donde pusieron entre la espada y la pared al cantante con algunas preguntas.

El artista tuvo que elegir entre una de las dos opciones que le plantearon las hormigas, ya que la otra "desaparece de la faz de la tierra", le explicaron.

La primera de ella fue: "¿Vino o cerveza?", a lo que Malla prefirió quedarse con la segunda opción porque "así el vino no habría existido y mi hígado estaría muchísimo mejor".

No puedes vivir sin…, Trancas y Barrancas nos hacen elegir entre imposibles #CoqueMallaEH pic.twitter.com/KtuHB7SUBq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 12, 2024

"Te voy a poner en un aprieto", le anunció Barrancas, que hizo elegir al invitado entre The Rolling Stones o The Beatles, que inmediatamente amagó con marcharse.

Inmediatamente, volvió a sentarse para dejar claro que era una broma, y decidió contestar a la pregunta de la hormiga: "Lo siguiente va a ser tu madre o tu padre", se quejó el artista.

"Si uno de los dos no existiera, el mundo sería un horror. Prefiero desaparecer yo... así que me quedo con The Rolling Stones", eligió el cantante.