Se desvela el ganador de Gran Hermano DÚO: "Es muy polifacético".

Las horas para que finalice Gran Hermano DÚO están contadas y ya se conocen los cuatro finalistas que optan a ganar la segunda edición del reality. Las aguas ya están más calmadas y con las expulsiones de las últimas semanas la tensión y nerviosismo ocupa las instancias de la casa de Guadalix de la Sierra. Asraf Beno, Elena Rodríguez, Manuel González y Lucía Sánchez. Solo uno abandonará la casa con el premio y parece que lo tienen claro.

Esta es la segunda edición de GH DÚO, pues la primera se emitió durante 2019 y se saldó con la victoria de María Jesús Ruiz. En esta ocasión, a pocos días del final, los finalistas se reunieron como si de candidatos electorales se tratase. En una gala especial de lunes, cada uno intentó defender su postura y ganar votos del público que les lleve a la victoria final.

Al final del debate, se les preguntó a cada uno de los finalistas quién de los cuatro era el favorito para gana el reality y pese a lo que puede parecer, hubo una opinión unánime. "Yo no me veo ganador" afirmó Asraf Beno de forma sincera, siendo el primero en mostrar su postura. Rápidamente, Elena compartió su parecer. "Yo tampoco", señaló.

Mayka que, más tarde sería eliminada, se extendió un poco más en su opinión, compartiendo con sus compañeros la idea de que ella tampoco va a ser la ganadora, un pronóstico que más tarde sería cumplido. "Yo no me veo con el premio, no tengo tantos seguidores como tú", comentó en referencia a Lucía, que le respondió dando el primer nombre que pensaban que podría ganar el concurso. "O sea que crees que Manuel va a ser el ganador".

Mayka le volvió a contestar dándole la razón y señalando que "es muy polifacético". Asraf compartió la apuesta de su compañera y también señaló a Manuel como el futuro ganador del concurso y, por tanto, la segunda persona en ganar Gran Hermano DÚO. Entre los concursantes ya expulsados la cosa no está tan clara, con dos de los finalistas repartiéndose el apoyo.

Keroseno siguió la línea de sus compañeros de la casa y afirmó que sería Manuel el vencedor, mientras que Marta López sacó a relucir el nombre de Elena, madre de Adara Molinero, como su favorita. La tensión es máxima y, pese a los pronósticos, será el público el que determine el ganador final.