Gloria Camila ya no oculta más hablar del embarazo y del nuevo nieto de Ortega Cano: está dispuesta a afrontar su maternidad en solitario

Semanas después de que José Fernando protagonizase la portada de la revista 'Diez minutos' en actitud romántica con una joven que no es Michu, su novia en la última década y madre de su hija María del Rocío, y de que la pareja rompiese fulminantemente, la gaditana ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo junto al hermano de Gloria Camila.

Como desvela en exclusiva a 'Semana', se enteró de su embarazo horas después de descubrir que José Fernando le había sido desleal, y, aunque no están siendo momentos fáciles, está dispuesta a afrontar su maternidad en solitario, puesto que tiene claro que no va a volver con el hijo de José Ortega Cano.

Una noticia la de que va a volver a ser abuelo a la que el torero reaccionaba de un modo un tanto extraño, sorprendido al descubrir que es Michu quién está embarazada porque él pensaba que era Gloria Camila.

Una actitud que ha encendido las alarmas acerca de una posible maternidad de la hija de Rocío Jurado, que acaba de cumplir 28 años y que lleva más de 4 de feliz relación con David García. Aunque ha asegurado que le encantaría ser madre en un futuro pero no ahora porque está muy centrada en su nueva marca de moda y en sus estudios de Derecho, ¿está embarazada Gloria Camila?

La respuesta es no, como la influencer nos ha contado tras acudir al médico con su padre. De lo más sonriente, se ha hecho la sorprendida antes de desmentir que esté en estado de buena esperanza: "¿Ah sí? ¿estoy embarazada?". "Creo que la que está embarazada es otra, no yo" ha añadido sin ni siquiera nombrar a Michu, con la que mantiene una tensa relación y ha protagonizado varios enfrentamientos en los últimos tiempos.

A pesar de que la ex de José Fernando arremete contra ella en su exclusiva y dice que es la que peor se ha portado de toda la familia Ortega Cano, Gloria Camila ha preferido dar la callada por respuesta, sin confesar si por lo menos está feliz porque va a tener un nuevo sobrino. "No os voy a decir nada, lo siento. Es que estoy un poco mala" ha zanjado.

Michu, embarazada de José Fernando tras la infidelidad del hijo de Ortega Cano

La vida es una caja de sorpresas. Y sino que se lo digan a Michu, que horas después de descubrir por la portada de la revista 'Diez minutos' que José Fernando le había sido infiel, se enteró de que estaba embarazada de nuevo. Con una mezcla de alegría, miedo -ya que es una paciente de riesgo por sus problemas cardíacos- y tristeza por su ruptura con el hijo de José Ortega Cano, la gaditana anuncia su futura maternidad en una exclusiva en la revista 'Semana', dejando claro que su relación con el hermano de Gloria Camila no tiene vuelta atrás.

No entraba en mis planes tener un segundo hijo. Cuando me enteré me quedé en shock, se me vino el mundo encima" confiesa, asegurando que va a seguir adelante con el embarazo y va a afrontar en solitario su maternidad, ya que no quiere repe

Una decisión que tiene muy meditada y que tomó cuando vio que José Fernando le había sido desleal. Como ha contado en la entrevista, el pasado verano dejó al hijo de Rocío Jurado porque se dio cuenta de que no había madurado y no estaba dispuesto a asumir responsabilidades. Entonces Michu le dijo que quería ser libre y conocer a otras personas, pero en Nochevieja se reencontraron, pasaron 4 días juntos y ella pensó que por fin le daba su lugar.

Como desvela, aunque tuvieron "cuidado" fue ahí cuando concibieron al que será su segundo hijo, cuyo sexo desconoce por el momento. Y cuando la joven creía que todo estaba bien con José Fernando, "él se fue con otra". "Me esperaba una traición de cualquier persona menos del padre de mi hija" confiesa.