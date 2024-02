Terelu se pronuncia sobre la nueva relación del ex de su madre: "Si fuese al revés daría más comentarios"

Sin duda una de las noticias del corazón más impactantes de este miércoles ha sido la nueva relación de Edmundo Arrocet con una joven con la que hay una importante diferencia de edad. Arrocet estuvo en el pasado con la fallecida María Teresa Campos y su hija, Terelu, que trabaja actualmente en Mañaneros, en TVE, se ha pronunciado sobre esta nueva relación: "Si fuese al revés daría más comentarios".

Preguntada en Mañaneros, Terelu trató de restarle hierro a la mala relación que se supone tienen con el ex de su madre. De hecho, habló maravillas de los hijos de Edmundo sobre cómo se portaron con su madre. También dejó claro que "es obvio que mi madre y Edmundo vivieron un tiempo importante de felicidad, jamás lo he borrado ni he tenido un insulto".

En cuanto a la nueva relación del cómico, Terelu sí quiso destacar que "desgraciadamente se aceptan más las relaciones de un hombre mayor con una persona joven, si fuese al revés daría más comentarios", sin opinar más al respecto sobre la nueva pareja.

María Teresa Campos, fue una icónica presentadora y figura televisiva española, que ha dejado una huella indeleble en la televisión durante más de cinco décadas. Su carisma y estilo de presentación único la han convertido en una de las personalidades más queridas y influyentes en la historia de la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa dio inicio a su carrera en la década de 1960 y desde entonces ha estado al frente de numerosos programas, consolidándose como una de las caras más prominentes de la televisión española. A lo largo de su carrera, ha abarcado géneros que van desde programas de variedades, talk shows y entretenimiento hasta programas de noticias, demostrando su versatilidad y adaptabilidad en el medio.

Empatía y calidez

La empatía y calidez de María Teresa como presentadora la destacaron, creando una conexión especial con el público español. Su estilo acogedor permitía a los invitados sentirse cómodos, brindándoles un espacio seguro para compartir sus experiencias y opiniones. Su sentido del humor añadía un toque distintivo, generando risas y complicidad con la audiencia.

A lo largo de su prolífica carrera, María Teresa recibió numerosos premios y reconocimientos. En 2006, fue honrada con el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida, reflejando el impacto duradero de su contribución al mundo televisivo.

Más allá de su éxito en la televisión, María Teresa se destacó por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Abogó por los derechos de las mujeres, luchando contra la discriminación de género, y participó activamente en obras benéficas para apoyar a personas con discapacidad y en iniciativas contra el cáncer.

La admiración por María Teresa Campos no solo se limitaba al ámbito profesional, sino que también se extendía a su vida personal. Era una mujer profundamente querida y respetada por su familia y amigos. A pesar de sus logros y su influencia en la televisión española, María Teresa mantuvo una humildad y autenticidad que la convirtieron en un ejemplo inspirador, demostrando que el éxito y la pasión pueden coexistir con gratitud y humildad. Su legado perdurará como un faro de inspiración en el mundo televisivo español.