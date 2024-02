¿Quién es Maximiliano? Terelu Campos se sincera tras el ictus

Dejando a un lado los enfrentamientos que ha protagonizado con Terelu Campos y Carmen Borrego tras la muerte de María Teresa Campos, y sus demoledores ataques a las hijas de la presentadora con la que compartió 6 años de su vida, Edmundo Arrocet vuelve al primer plano mediático con la publicación en portada de la revista 'Diez minutos' de sus primeras imágenes con su nueva novia.

Una joven británica de origen polaco llamada Marta que tiene 28 años, 46 menos que él, y con la que tras 8 meses de relación ha sido pillado en actitud cariñosa y romántica durante una reciente escapada a Londres, donde reside la mujer que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Un noviazgo que todavía no ha formalizado porque cree que su pareja es demasiado joven para él, y sobre el que Terelu no ha tenido más remedio que pronunciarse este miércoles en el programa de TVE en el que colabora, 'Mañaneros'.

A pesar de que ha preferido no ver las imágenes de Edmundo con Marta y se ha centrado en su teléfono móvil y en el "aumento del precio de la energía", la hija de Teresa Campos ha acabado por romper su silencio para lanzar un dardo al ex de su madre cuando le han comentado sus compañeros que siempre ha cuidado a sus parejas y se ha mostrado empático con sus necesidades: "Me alegro que me lo digas, no lo sabía".

Ignorando completamente al cómico, sí ha querido dedicar unas palabras a sus hijos Max y Estefanía, a los que agradece cómo se portaron en todo momento con su madre, tanto durante su relación con Bigote como tras su ruptura. "Maximiliano es una maravillosa persona que en momentos difíciles ha estado ahí, hablar con él es una delicia. Estefanía igual, ha sido una hija para mi madre, me parece justo decirlo. Cuando a mi madre le dio un ictus Edmundo estaba en un reality y Maximiliano vino a Madrid a ver como estaba, estuvo un día y pico. Cuando falleció mi madre Estefanía escribió una cosa en Instagram maravillosa" ha confesado.

Sobre la nueva relación de Edmundo, Terelu se ha mostrado muy discreta, pero sí se ha lamentado de que "desgraciadamente se aceptan más las relaciones de un hombre mayor con una persona joven, si fuese al revés daría más comentarios".

Un dardo que no es tal, ya que como ha asegurado, "de las cosas trágicas en mi vida siempre hay cosas positivas. Yo soy cero rencorosa e intento quedarme con lo mejor". "Es obvio que mi madre y Edmundo vivieron un tiempo importante de felicidad, jamás lo he borrado ni he tenido un insulto" ha zanjado, dejando claro que no quiere ninguna guerra con el cómico.