Tony Aguilar reacciona tras las acusaciones de las hermanas Pombo: "Ofrecí mi ayuda"

Pocos conocían hasta ahora la polémica que hubo entre el famoso locutor Tony Aguilar y las hermanas Pombo. Podría decirse que ni siquiera el propio Tony estaba al corriente de ella hasta que se ha desvelado en el docurreality de las influencers. Tras ello, el propio Tony Aguilar ha querido dar las explicaciones pertinentes a través de las redes sociales: "Ofrecí mi ayuda".

Todo ocurrió durante una gala en la que el locutor y una de las hermanas compartieron escenario. Sin embargo, Tony Aguilar habló todo el rato y no le dio opción a la influencer, algo que le sentó bastante mal, tal y como se muestra en el vídeo. Sin embargo, Tony Aguilar no quiso dejarlo pasar y dio su versión de los hechos. "Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi", cuenta el locutor en la red social .

Locutor

Antonio Aguilar Rodríguez, conocido artísticamente como Tony Aguilar, vio la luz el 4 de mayo de 1973 en Cornellà de Llobregat, Barcelona. Este versátil DJ, locutor de radio y presentador de televisión español ha dejado una marcada impronta en el mundo mediático, con una carrera que ha florecido principalmente en Los 40 desde sus inicios en 1991.

Tras alcanzar la posición de Subcampeón de España en el concurso nacional de pinchadiscos en 1991, Tony Aguilar se integró a Radio Barcelona, la emisora local de Cadena 40, dando inicio a una colaboración profesional que ha perdurado a lo largo de su vida. En septiembre de 1995, se sumergió en la conducción de "Anda ya," un innovador espacio que ocupaba las mañanas de lunes a viernes de siete a diez, manteniéndose al frente hasta 1998.

Su trayectoria ha sido diversificada a lo largo de los años, presentando programas como la retransmisión nocturna de "Del 40 al 1" y el programa de hip hop "La Ruta del Aguilar." Más adelante, tomó las riendas del "40 Principales Radio Show" en la franja de la tarde, de 2 a 5.

Tony Aguilar ha expandido su presencia mediática participando en programas televisivos como "Leña al mono que es de goma" (1993) en Antena 3 y "Zona franca" (1995) en TVE. En Canal +, condujo "Fórmula Weekend" (1999) junto a Joaquín Luqui, así como la versión televisiva de "Los 40 Principales" entre 2000 y 2005 y la adaptación de "Del 40 al 1" hasta noviembre de 2014, ambos en 40TV. Desde entonces, ha estado al frente del espacio "Coca Cola Music Experience" en Cuatro.

A lo largo de su carrera, Tony Aguilar ha participado en programas de variedades y entretenimiento, colaborando en "Qué tiempo tan feliz" de Telecinco en 2014 y desempeñando el papel de comentarista en "Fantastic Duo" de TVE en 2017. Su incursión en Eurovisión se materializó en 2018, donde fungió como comentarista del Festival de la Canción en Lisboa junto a Julia Varela.

En 2019, se sumó como miembro del jurado, junto a Noemí Galera, en el programa de TVE "La mejor canción jamás cantada" conducido por Roberto Leal. La versatilidad y longevidad de la carrera de Tony Aguilar lo han consolidado como una figura influyente y respetada en el ámbito mediático español.