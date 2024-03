Isabel Pantoja pierde a uno de sus principales pilares tras las últimas imágenes publicadas

Los seguidores de Isabel Pantoja quedaron sorprendidos esta semana tras conocer, gracias a una revista del corazón, que la tonadillera tenía nueva mejor amiga. Pero este hecho también ha dado lugar a pensar en algo también importante, y es que todo apunta a que Isabel Pantoja ha perdido a uno de sus principales pilares.

No está claro si tendrá algo que ver la nueva mejor amiga de la tonadillera, pero la verdad es que en hace tiempo que no se ve a Isabel Pantoja con el que era su brazo derecho, su hermano Agustín Pantoja, al que ha estado muy unida en los últimos años. Esto ha hecho que muchos piensen que ha podido haber algún problema entre Isabel y Agustín, más cuando se sabe que el hermanísimo también está haciendo vida social en Madrid, mientras que la tonadillera disfruta en Córdoba. No solo eso, se conoce que Agustín no está dentro del círculo de amigos íntimos de la tonadillera en la capital andaluza.

Lo cierto es que Agustín tampoco se ha llevado nada bien con los hijos de Isabel Pantoja, con los que actualmente la tonadillera tiene una relación casi nula. Por un lado con kiko Rivera. La última vez que Isabel Pantoja vio a su hijo fue cuando éste estaba ingresado en el hospital. Sin embargo, hacía meses que no se veían. Además, tras la salida del hospital de Kiko Rivera, parece que el distanciamiento ha vuelto a producirse.

Con Isa pasa tanto de lo mismo. Isabel ni siquiera fue la boda de Isa Pantoja y Asraf, a la que acudió como padrino Jorge Javier Vázquez. Y no solo eso, la influencer ya ha dejado claro en más de una ocasión que casi no tiene relación con su madre, y no se sabe cuándolas aguas volverán a su cauce y madre e hija volverán a juntarse. Es bien sabido que a Isabel Pantoja no le gusta en absoluto el estilo de vida que está llevando su hija, sobre todo por su presencia en televisión como colaboradora.

Relación

Mientras tanto, pues habrá que esperar qué pasa con la relación entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín. Seguro que muchos, entre ellos sus hijos, estarán encantados de que se hubiese roto la relación entre la tonadillera y su hermano, pero por el momento son todo conjeturas que se han realizado con las imágenes que se han publicado, sin desvelarse muchos más detalles al respecto.