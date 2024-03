Última hora sobre el estado de salud de la mujer de Kiko Rivera: "Brutal"

Los seguidores de la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, están preocupados por su estado de salud tras acudir la influencer a su médico. De hecho, ha sido ella la que ha dado la última hora sobre su estado de salud con una publicación en sus redes sociales: "Brutal".

Tal y como cuenta, Irene Rosales tenía unos problemas de acné para los que se ha tratado. Y una vez realizado el tratamiento, explica, ha sido "brutal cómo me está mejorando". Además, aprovechando la visita al médico también se ha hecho una serie de retoques estéticos. "He aprovechado para darme un toque en el labio, la última vez fue hace tres años y me ha durado muchísimo. También me he levantado un pelín la puntita de la nariz y estoy encantada".

Por último, la mujer de Kiko Rivera asegura que su médico, que se llama Paco, "tiene unas manos maravillosas y los productos son los mejores".

Publicación de Irene Rosales. / Instagram de Irene Rosales @irenerova24

Kiko Rivera

Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Kiko Rivera, figura destacada en los medios españoles, ha forjado su trayectoria desde su origen en Sevilla el 9 de febrero de 1984. Inicialmente, su reconocimiento provino de ser el hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, Paquirri, de quien heredó el apodo Paquirrín. Con el tiempo, Kiko Rivera se ha convertido en un personaje mediático por méritos propios, participando activamente en la prensa rosa y programas televisivos, y consolidándose actualmente como cantante y DJ con varios éxitos musicales en su haber.

Como el único hijo del matrimonio de Francisco Rivera y la cantante Isabel Pantoja, el destino de Kiko estuvo marcado por la trágica muerte de su padre, Paquirri, en 1984 cuando Kiko tenía apenas 7 meses de edad. Este suceso catapultó a Kiko Rivera a la atención mediática y lo vinculó indeleblemente a la figura de Paquirrín. Su infancia estuvo marcada por la exposición constante en las revistas del corazón, siendo portada de ¡Hola! antes de cumplir un año, y participando en los escenarios junto a su madre en conciertos.

A pesar de su afán por el fútbol, intentando ingresar a las secciones inferiores del Real Madrid, su vida profesional tomó rumbos diversos. Tras trabajar en una asesoría, optó por ganarse la vida como relaciones públicas y publicista, capitalizando su fama al ser imagen de marcas y protagonizar anuncios televisivos.

El fenómeno mediático de Kiko Rivera alcanzó su punto álgido en 2009 con su participación en el programa Desmontando a Paquirrín de La Sexta, seguido por colaboraciones en programas de Antena 3 Televisión. Este éxito se tradujo en un cambio significativo en su imagen pública y en su recurrente aparición en la prensa convencional.

Aunque el fenómeno Paquirrín ha sido objeto de críticas y debates sobre su relevancia, el impacto de Kiko Rivera en la cultura mediática es innegable. Su singularidad llevó a que su nombre multiplicara las búsquedas en Google y lo posicionara como uno de los hombres que más titulares acaparó en la prensa rosa según el diario 20 minutos.

En el ámbito deportivo, el apodo Paquirrín se extendió a otros personajes con similitudes físicas, como el futbolista Humberto Suazo. Su carrera dio un nuevo giro en 2019 cuando se unió como DJ al canal en línea Loca Latino de Loca FM.

Lamentablemente, en octubre de 2022, Kiko Rivera sufrió un ictus que lo llevó al Hospital Virgen del Rocío, enfrentando secuelas como parálisis parcial y problemas de movilidad. A pesar de este desafío de salud, reapareció públicamente un mes después, en noviembre de 2022, mostrando una notable recuperación.