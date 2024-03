Anabel Pantoja acude al médico tras verse algo en la piel : "Me daba un poco de miedo"

Los seguidores de Anabel Pantoja está preocupados por su estado de salud tras publicar la sobrina de Isabel Pantoja un vídeo donde cuenta que ha acudido al médico tras verse algo en la piel: "Me daba un poco de miedo ".

Tal y como explicó la propia Anabel Pantoja, "he ido al dermatólogo porque bueno, tengo las uñitas, ya os contaré, porque me da cosa que enseñaros la bolita del dedo gordo". Pero no solo eso, también cuenta que tenía dos verrugas en la pierna "que me daba un poco de miedo, pero me ha dicho que no pasa nada, que es la edad que voy cumpliendo". También mostró su ojo, donde tenía otra verrugita que el médico se la ha quitado. "Yo diciéndole que quería anestesia, pero nada, que me la cortaba en un minuto y así fue", contó.

Anabel Pantoja se encuentra actualmente enamorada con un fisioterapeuta que conoció durante la gira de su tía por Latinoamérica. Y así demuestran su amor con algunos viajes que ha hecho públicos en sus redes sociales, como una romántica escapada a Roma, que al final quedó en parte ensombrecida por el robo que sufrió la sobrina de la tonadillera cuando intentaba entrar en un restaurante de la capital italiana.

Colaboradora

Anabel Pantoja se ha hecho también un espacio en la televisión, colaborando en diversos programas. Durante una buena temporada estuvo en Sálvame, aunque en los últimos meses ha sido un rostro fijo en las galas de Gran Hermano VIP. El último de sus trabajos en televisión ha sido la plaza de colaboradora que le ha ofrecido Ana Rosa Quintana en TardeAR, sumándose así al plantel de colaboradores de la que era conocida como la reina de las mañanas.