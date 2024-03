Pilar Rubio sufre un pequeño accidente cuando iba a grabar El Desafío

Parece que no están siendo muy buenos días para Pilar Rubio. Y es que la colaboradora de televisión ha sufrido un pequeño accidente cuando iba a grabar El Desafío, el programa que presenta Roberto Leal en Antena 3. Así la han visto sus compañeros en el set de grabación, al que acudió con un brazo en cabestrillo.

El accidente de Pilar Rubio fue recogido por la revista Diez Minutos, donde explican que la presentadora restó importancia al accidente, con lo que no explicó, ni siquiera por las redes sociales, qué era lo que le había ocurrido. Tampoco se veían vendas ni nada en el brazo, con lo que únicamente lo tenía inmovilizado. Y aún así, eso no fue un problema para que sujetase la chaqueta con el brazo inmovilizado, dando a entender que no había sido un accidente demasiado grave.

Sin duda, un pequeño percance que no resta interés a la vida de la colaboradora de televisión, quien en las últimas semanas ha tenido que lidiar con los rumores de crisis con su marido, Sergio Ramos. Unos rumores que, como dejó claros, son totalmente inciertos y la pareja parece estar más unida que nunca.

Venta de la vivienda

Otra situación relacionada con la pareja que también ha salido en las últimas semanas es la venta de la casa que ambos tienen en Madrid, y que ya fue objeto de análisis por muchos portales, ya que al publicarse en un portal inmobiliario, todo el mundo pudo comprobar cómo era la casa y qué ofrecía.